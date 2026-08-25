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Antalya’da Falez Parkı’nda denize atık su sızıntısı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Falez Parkı'nda boruda oluşan arıza nedeniyle denize atık su karıştı.

Antalya’da Falez Parkı’nda denize atık su sızıntısı

Yeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi’ndeki parkta denize ulaşan borudan atık su aktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Atık su nedeniyle denizin rengi değişirken bölgede yoğun koku oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri sevk edildi.

ASAT ekiplerinin yaptığı incelemede, kuruma ait atık su terfi hattının kaynak noktasında oluşan yırtık nedeniyle boruda kaçak meydana geldiği belirlendi.

Bölgede çalışan Nazmiye Nur Kızıldemir, yoğun koku nedeniyle vatandaşların parkta fazla duramadığını söyledi.

Kızıldemir, "Sabah saatlerinde başladı ve hala devam ediyor. Çok keskin bir koku var. Buraya gelen kişiler mideleri bulanarak gitmeye başladılar." dedi.

Bölgede yüzdüğünü belirten Mesut Uzun da denizdeki bulanıklığı ve kokuyu fark edince sudan çıktığını ifade etti.

Uzun, "Bu kadar kötüsüne ilk kez denk geldim. Umarım bir an önce düzelir ve deniz kendine gelir." diye konuştu.

Antalya’da Falez Parkı’nda denize atık su sızıntısı 1

TERFİ HATTI BORUSUNDA YIRTIK OLUŞTU

ASAT Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kurumun SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) sistemiyle bölgede denize atık su karıştığının tespit edildiği, bölgeye görevlendirilen ekiplerce yapılan incelemede, ASAT’a ait atık su terfi hattı borusunun kaynak noktasında oluşan bir yırtık nedeniyle kaçak olduğunun belirlendiği bildirildi.

Arızanın olduğu hatta gaz birikmesine benzer bir tehdit unsuru oluşması ihtimali nedeniyle iş güvenliğinin sağlanması amacıyla hattın havalandırılmasının ardından müdahale edildiği belirtilen açıklamada, bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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