Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin yanında yüzlercesi var! Dar gelirlinin tercihi oldu: Bedava çardaklarda Kasım’a kadar tatil yapıyorlar

Aksu ilçesi Kumköy sahilinde çevre köylerin yanı sıra Antalya’nın diğer ilçelerinden gelen vatandaşların 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede çardak ve obalardaki tatil mesaisi başladı. Denize sıfır, ormanla iç içe lüks otellerin yanı başında ücretsiz tatil, Mayıs ayında başlayıp, Kasım ayına kadar sürüyor.

Diğer taraftan pandemiyle birlikte doğal yaşama artan ilgi sonucu son iki yıldır kurulan çardak sayısında yüzde yüze varan artış yaşandı. Bayram sonrası vatandaşların gelmesi beklenen çardaklara bazı vatandaşların boya ve çevre düzenleme çalışmaları başladı. Bölgede şu anda 1000’e yakın çardan bulunuyor.

"RAHATSIZLIK VERMİYORUZ"

2016 yılında beri çardakta kaldığını belirten Hasan Ali Küçükkurt, “Çocukları gezmeye getirmek istemiştim, sonra burada kalmaya başladık. Eşim astım hastası kendim de şeker hastasıyım, her yaz buraya gelerek kalıyoruz. Sıcak olduğu için köyde duramıyoruz. Biz dar gelirli kişiler için burada yaşamak çok iyi. İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz, köy de yakın. Marketimiz de açılıyor. Ekmek, su, buz, gıda ürünleri geliyor. Bizim carettalara bir zararımız yok. Biz bir rahatsızlık vermiyoruz” dedi.

"1000'E YAKIN ÇARDAK"

Bölgede 1000’e yakın çardak olduğunu belirten Küçükkurt, “Bunlardan bazılarının sahiplerim hayatını kaybetti. Mesela birisi 3 sene gelmiyor, sonra geliyor. Benim hazırlıklar başladı, ben römork üzerinde getirip götürüyorum. Boya yapıyorum, mutfak ve tuvaletinde çalışmalarım var. Bayramdan sonra taşınmaya başlarız, ben kendim zaman zaman gelip burada kalıyorum. Çöpleri kendimiz topluyoruz” sözlerine yer verdi.



