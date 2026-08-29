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Sultani çekirdeksiz üzümde hasat sonrası kurutma telaşı yaşanıyor

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Manisa'daki bağlardan toplanan Sultani çekirdeksiz üzüm, kendine özgü yeşil renginden kahverengiye dönüşmesi için sergilerde kurutuluyor.

Sultani çekirdeksiz üzümde hasat sonrası kurutma telaşı yaşanıyor

İzmir'in Menemen ilçesinden Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar uzanan Gediz Havzası'nda antik dönemden bu yana yetiştirilen üzümün büyük bir kısmı kurutularak satışa sunuluyor.

Bölgede öğle sıcağına kalmamak için gün doğumunda hasada başlayan tarım işçilerinin asmalardan kestiği üzümler, daha parlak görünmesi ve güneşin yakıcı ışınlarından korunması için su, zeytinyağı ve "posata" adı verilen potasyum karbonat karışımıyla yıkanıyor.

Manisa Ovası, sergi alanlarında 8-10 gün bekletilen üzümler nedeniyle yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına büründü. Yağmura ve çevresel etkenlere karşı nöbet tutularak kurutulan üzümler, satılmak üzere işletmelere gönderiliyor.

Bazı üreticiler ise herhangi bir karışım kullanmadan 20 günü bulan doğal kurutma yöntemini tercih ediyor.

Gediz Nehri Havzası'ndaki yaklaşık 1 milyon dekar bağda yetiştirilen Sultani çekirdeksiz üzümün büyük bölümü kurutulduktan sonra dış pazarda satışa sunuluyor.

"Üzüm hasadı 10-15 gün gecikmeli başladı"

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, AA muhabirine, 2026 yılı üzüm hasadının ilçede 10-15 gün gecikmeli başladığını, aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan uç kurumasının rekolteyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Aşırı yağışlar ve çok sıcak olmayan havanın normalde beklentilerini arttırdığını ancak son dönemdeki sıcak hava dalgasının üretimi olumsuz etkilediğini anlatan Okur, "2026 üzüm hasadı bizde 10-15 gün gecikmeli başladı. Aşırı sıcaklardan dolayı uç kuruması yaşadık. Bu da üzümün rekoltesini çok etkiledi." diye konuştu.

Aydoğan Okur, Saruhanlı'da yetişen üzümün kalitesine dikkati çekerek, "Saruhanlı olarak Manisa bölgesinde kalitede birinciyiz. Manisa'nın en az ilaç kullanıp ürün yetiştirebilen ilçesiyiz." dedi.

Çiftçi Nejdet Akar da bu yıl üzümde verimin fazla olduğunu ancak tane gelişiminin zayıf kaldığını belirtti.

Akar, üreticilerin gözünün kuru üzüm rekoltesi ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla yapılacak alımlarda belirlenen taban fiyata çevrildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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