Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor

Antalya'da berberlikte kendilerini kanıtlayan iki berber kalfası Dilek Sipahi ve Zeynep Adak, ellerinde ustura sakal tıraşı yapıp, makas ve tarakla da saçlara şekil veriyor. Berber olmak için 4 yıl önce çırak olarak iş hayatına girdiklerini ve ustalarından işi öğrendiklerini söyleyen kadın berberler, dakikalar içinde sakal tıraşı yapıyor. Usturayı profesyonelce kullanan ikili, kalfalıktan ustalığa geçerek belgelerini almayı ve gelecekte kendi berber salonlarını açmayı hedeflediklerini söyledi.

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM'

Ustaları İçim Yazar ve Ahmet Aydın'ın tecrübeleriyle kendi öz becerilerini birleştirdiklerini anlatan Zeynep Adak, berberliğin çocukluk hayali olduğunu kaydetti. Babasıyla birlikte berbere gittiğini, o günlerde babasını tıraş olurken defalarca izlediğini anlatan Adak, "O günlerde berberliğe ilgim oldu. Hayalimi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ustam ne derse yaptım ve işimi öğrenmeye çalıştım. Şimdilerde erkek meslektaşlarımdan daha iyi ustura tutup sakal tıraşı yapabiliyorum" diye konuştu.