SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ara ödeme kararı! Sınır 1 milyon TL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecinde bulunan fonların yatırımcıları için yeni bir karar aldı. Buna göre mutabakatı tamamlanan yatırımcılara, nihai tasfiye ödemesi beklenmeden ara ödeme yapılacak.

SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine sürecindeki fonların yatırımcılarına, nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi.

Mutabakatı tamamlanan yatırımcılar için MKK’nın hesaplayacağı net yatırım tutarı esas alınacak.

Bu tutar 1 milyon TL’nin altındaysa tamamı, 1 milyon TL veya üzerindeyse en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Uygulama para piyasası fonlarından başlayacak.

Ara ödeme için fon payı iade edilmeyecek; pay iadesi ve kalan hakların hesaplanması nihai tasfiye aşamasında yapılacak.

ERİŞİM ENGELİ DE GETİRİLDİ

Öte yandan Kurul, sermaye piyasalarında yetkisiz şekilde faaliyet yürüttüğü belirlenen "aktifkurumsalyonetim.com", "referansaktifmenkul.com" ve "aktifmenkulcapital.com" adlı internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki adımların atıldığını duyurdu.

SPK tarafından yapılan açıklamada uygulamanın detayları da duyuruldu:

Mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeye mahsuben yapılacak ara ödemenin aşağıdaki esaslarla ivedilikle yapılmasına karar verilmiştir.

Ara ödemeye esas olmak üzere, her bir hak sahibi bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından hesaplanacak olan net yatırım tutarları dikkate alınacaktır.

Her bir yatırımcının ara ödemesine esas tutar; ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan yatırımcılar için bu tutar, net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon TL olacak şekilde uygulanacaktır.

Bu ek tasfiye usulü para piyasası fonlarından başlamak üzere uygulanacaktır.

Ara ödeme karşılığı herhangi bir katılma payı iade işlemi yapılmayacaktır.

Katılma payı iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılacaktır.