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Antalya'daki sel sebze meyve fiyatlarını vurdu: Bir haftada 5 lira yükseldi

14.12.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki seraların sular altında kalmasıyla İstanbul'a ulaştırılan ürünlerin fiyatları yükseldi. İstanbul'a az ürün gelmesiyle de meyve ve sebze fiyatları ortalama 5 lira arttı. Meyve ve sebze halinde geçen hafta 9 liradan satılan domates, 15 liraya kadar çıktı.

Antalya'daki sel sebze meyve fiyatlarını vurdu: Bir haftada 5 lira yükseldi

Antalya'da hayatı olumsuz etkileyen sel, seraların zarar görmesine neden oldu. Seraların sular altında kalmasından dolayı hasat azaldı. Buna bağlı olarak İstanbul'a gelen ürünler azaldı. Fiyatları yükselen meyve ve sebzelerin fiyatları ortalama 5 lira yükseldi.

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DOMATES 15, BİBER 14 LİRAYA FIRLADI

Selden sonra Antalya'dan İstanbul'a gelen meyve ve sebzelerin fiyatları bir hafta öncesinden ortalama 5 lira kadar arttı. Meyve ve sebze halinde geçen hafta 9 liradan satılan domates, 15 liraya kadar çıktı. Çarliston biber 9 liradan 14 liraya çıktı. Patlıcan 11 liradan 14 liraya, sivri biber 12 liradan 17 liraya, kabak 10 liradan 14 liraya ve kırmızı biber 25 liradan 30 liraya çıktı. Fiyatı sabit kalan Finike portakalı ise 15 liradan satılıyor.

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"İSTANBUL'A AZ ÜRÜN GELDİ"

Antalya'da sel olduktan sonra ürünlerin az çıktığını ve buna bağlı olarak İstanbul'a gelen ürün fiyatlarının arttığını söyleyen hal esnafı Kemal Günaydın, "Yağmur yağdıktan sonra Antalya'dan ürünler İstanbul'a az geldi. Fiyatlar da buna bağlı olarak biraz yükseldi. Antalya'daki seralarda biber, patlıcan, domates, salatalık, kırmızı biber gibi sebzeler yetişiyor. Sel olduğunda seralar zarar görüyor ve ürünler yetişmiyor. Buna bağlı olarak da fiyatlar yükselir. Nakliye maliyetlerinden dolayı Antalya'dan bedavaya bir ürün alsan İstanbul'a 4 liraya gelir. Ayrıca meyve ve sebzelerin mevsimi geçtiği zaman da fiyatlara etki eder. Havalar soğudukça fiyatlar yükselir. Antalya'daki selden önce İstanbul'da bulunan meyve ve sebze halinde domates 9-10 liraydı, şu anda 15 liraya kadar çıktı" dedi. (İHA)

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antalya meyve sebzeler

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