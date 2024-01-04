Antalya Havalimanı'nda yeni dönem; boru hatlarıyla taşınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'na hizmet verecek boru hattının devreye alındığını belirterek, "Uçak yakıtı olan Jet A1 yakıtının transferi, akaryakıt depolarından 40 kilometre boru hattı aracılığıyla havalimanımıza gerçekleştirilecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndaki genişletme çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Ocak 2022'de ihaleyi kazanan yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandığını hatırlattı.

Antalya'nın dünyanın önemli turizm merkezlerinden olduğuna işaret eden Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yapılan ihaleyi en yüksek teklifle Fraport AG ve TAV Havalimanları Holding ortaklığının kazandığını aktararak, "Proje, toplam 3 fazda tamamlanacak olup, 1'inci faz 2022-2025 yılları arasında, 2'nci faz 2030 yılında ve 3'üncü faz ise 2038 yılından sonra başlayacak şekilde etaplar halinde gerçekleştirilecektir. Genişleme kapsamında tamamlanacak işlerin büyük çoğunluğu ilk fazda yapılacak. Genişleme projesinin tamamlanmasıyla birlikte ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katma değer kazandırmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'800 MİLYON EUROLUK YATIRIM YAPILIYOR'

Proje ile havalimanı terminallerinin yüklenici firmaya 25 yıl süreyle işletim hakkı verdiğini ve herhangi bir yolcu garantisin de bulunmadığını kaydeden Uraloğlu, "Yaklaşık 800 milyon euroluk yatırımın 25 yıllık kira bedeli toplamı 8 milyar 555 milyon euro. Bu miktarın yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon euroyu peşin aldık. Bu yatırım ile iç ve dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, Devlet Konuk Evi, VIP Terminali, CIP Terminali, Genel Havacılık Terminali, uçak hangarları, kargo terminali, katlı otopark, DHMİ Hizmet Binası, DHMİ Lojmanlar, cami ile bunlara ait alt ve üst yapılar ile apron ve taksi yolları sözleşmede belirtilen tarihe kadar bitirilerek hizmete alınacak" dedi.

'YOLCU KAPASİTESİ 82 MİLYONA ÇIKACAK'

Genişleme projesiyle yolcu kapasitesinin yılda 35 milyon yolcudan 82 milyon yolcuya çıkarılmasını hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, "Uçak park pozisyonu 108'den 176'ya çıkarılacak. Uçak bakım hangarları bitiminde orta ve büyük gövde uçaklara bakım yapılabilecek, ülke ve bölgemizin istihdamına ve turizm gelirlerine büyük katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, havalimanına hizmet verecek boru hattının devreye alındığını ifade ederek, "Bu sayede uçak yakıtı olan Jet A1 yakıtı Antalya Deniz Terminali'nde bulunan akaryakıt depolarından, 40 kilometre boru hattı aracılığıyla havalimanımıza transferi gerçekleştirilecek. Deniz Limanı-Antalya Havalimanı arasında taşıma yapan yıllık yaklaşık 60 bin tankerin kara yolu trafiğinden çekilmesi sağlanacak. Şehir trafiği rahatlatılarak kara yolu güvenliği artırılacak, bununla birlikte çevre kirliliğinin azaltılması sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

(DHA)





