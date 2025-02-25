Antalya'nın tarihi bölgesinde asırlardır kendini koruyan bir hamam! Şimdi dudak uçuklatan fiyata satışa konuldu

Antalya'nın simgelerinden olan ve milattan önce 2'nci yüzyıla tarihlenen tarihi Kaleiçi'ni her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilci ziyaret ediyor. Binlerce yıllık tarihi yapılarıyla, görenlerin hayran kaldığı semtin, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Birçok tarihi dönemden ve kültürden değerler barındıran Kaleiçi'ndeki bazı eserler ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

3 ANA BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

1972 yılından bu yana koruma altına alınarak 'Sit Alanı' ilan edilen semtin bazı noktalarında ise 4 hamam bulunuyor. Bu hamamlardan biri de 'Gavur Hamamı' olarak bilinen 'Yenikapı Hamamı'.

Rumlar tarafından 19'uncu yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen 705 metrekarelik hamamın üstünde ise içeriye ışık girmesini sağlamak amacıyla 104 fil gözünün bulunduğu büyük bir kubbe yer alıyor. 'Soğukluk', 'Ilıklık' ve 'Sıcaklık' olarak adlandırılan 3 ana mekandan oluşan hamam, işçiliği ve mimarisiyle mekanın ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

8 VARİS BİRDEN AYNI KARARI ALDI

Bulunduğu sokağa da adını veren hamam, 1940 yılına kadar, mübadele döneminde kente gelen Türkler tarafından hamam olarak işletildi. Sonrasında depo ve eğlence mekanı olarak da kullanılan ve süreç içinde kapısına kilit vurulan hamam, uzun süredir zamana meydan okuyor.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 'anıtsal yapı' olarak tescil edilen hamamın 8 varisinin aldığı kararla satışa çıkarılıp, üzerine 'Satılık' levhası asıldı. 2,5 milyon dolar bedelle satışa çıkarılan tarihi hamamdaki 'Satılık' yazısını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemediklerini ifade ediyor.

(DHA)