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Antalya turizmde 2020'ye rekorla başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2020 14:52 | Son Güncelleme

Kente ocakta gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 arttı

Antalya, yılın ilk ayında gelen 186 bin 225 turistle tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl kente ocakta gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 arttı.

Geçen yıl ocakta 142 bin turisti ağırlayan Antalya'ya bu yıl 153 bin 36'sı yabancı 186 bin 225 turist geldi. Bu rakamla tüm zamanların ocak ayı rekorunu kıran kent, turizmde 2020'ye iyi bir başlangıç yaptı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'yı, en fazla Rus turistler tercih etti. Rusya 57 bin 177 turistle ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 40 bin 669 ziyaretçi ile Almanya takip etti.

Geçen yıla göre Rus turistte yüzde 53, Alman turistte ise yüzde 37 artış kaydedildi. Rusya ve Almanya'nın ardından Antalya'ya turist gönderen ülkeler İsrail, Polonya, İngiltere, Ürdün, İran, Hollanda, Belçika ve Kazakistan olarak sıralandı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya, ocak, rekor, turizm,

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