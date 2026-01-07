FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Antalya turizminde yeni rekor; ziyaretçi sayısı 17,5 milyonu aştı

Antalya, 2025 yılında turizmde bir kez daha rekora imza attı. Transfer yolcu verilerinin eklenmesi ile kente gelen toplam ziyaretçi sayısı, 17 milyon 571 bin 155'e ulaştı.

Antalya turizminde yeni rekor; ziyaretçi sayısı 17,5 milyonu aştı

Dünyanın en çok turist ağırlayan 10 şehri listesinde 8'inci, dünyanın en iyi 10 destinasyonu listesinde 5'inci sıradaki Antalya'da 2025, rekor yılı olarak kayıtlara geçti. Antalya'ya, transfer yolcuların da eklenmesi ile 17 milyon 571 bin 155 turist geldi. Bu sayı, 2024 yılında transfer yolcuları dahil olmak üzere kaydedilen 17 milyon 278 bin 103 ziyaretçi sayısını geride bırakarak, yaklaşık yüzde 2'lik artış sağladı. 2025 yılında toplam transfer yolcu sayısı, önceki yıla göre yüzde 27 artışla 448 bin 607 olarak gerçekleşti. Transfer yolcu verilerinin eklenmesiyle ulaşılan bu sonuç, Antalya turizminin büyüme ivmesini daha da yukarı taşıdı.

YURT DIŞINDAN GELEN VATANDAŞ ZİYARETÇİ SAYISINDA YENİ REKOR

2025 yılı, yurt dışından gelen vatandaş ziyaretçi sayısında da yeni rekorun kırıldığı bir yıl oldu. 2024 yılında ilk kez 1 milyon barajını aşarak 1 milyon 11 bin 99 olarak kaydedilen bu sayı, 2025 yılında yeniden artış gösterdi. Buna göre; yurt dışından gelen toplam vatandaş ziyaretçi sayısı, 2024 yılına göre yüzde 9 artışla 1 milyon 99 bin 940 olarak gerçekleşti.

ANA PAZARLARDA GÜÇLÜ PERFORMANS

2025 yılında Antalya'ya en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere ilk sıralarda yer aldı. Bu tablo, Antalya'nın geleneksel ana pazarlarındaki güçlü konumunu korurken, farklı coğrafyalarda da talep görmeye devam ettiğini ortaya koydu.

YIL GENELİNE YAYILAN TURİZM HAREKETLİLİĞİ

2025 yılında Antalya turizmi, günlük giriş rekorlarıyla da öne çıktı. Mayıstan kasım ayına kadar uzanan 7 aylık dönemde, tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayıları kayda geçti. Özellikle Ekim 2025, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 556 yabancı ziyaretçi ağırlayarak, ekim ayları içinde tarihi zirveye ulaştı. Bu veriler, Antalya'da turizm sezonunun yaz aylarıyla sınırlı kalmadığını, yılın tamamına yayıldığını gösterdi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş'ta "Azerbaycan Mahallesi"nde yaşam başlıyor!Kahramanmaraş'ta "Azerbaycan Mahallesi"nde yaşam başlıyor!
Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya Turizm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.