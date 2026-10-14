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Antalya yılın başından bu yana 14 milyon yabancı turist ağırladı

Antalya’da yabancı turist sayısı yıl başından bu yana 14 milyona ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 gerileme yaşanırken, sonbahar tatilleri ve uluslararası organizasyonlarla turizm hareketliliği devam ediyor.

Antalya yılın başından bu yana 14 milyon yabancı turist ağırladı

Antalya, küresel ekonomik durgunluklara ve jeopolitik gerilimlere rağmen yıl başından bu yana yaklaşık 14 milyon yabancı turisti ağırladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 geride kalan kentte, Ukrayna, Özbekistan ve Macaristan pazarlarında artış kaydedildi. Turizm hareketliliği sonbaharda da sürerken gözler kasım ayında düzenlenecek COP31'e çevrildi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın uluslararası turizmde öne çıkan destinasyonlardan biri olduğunu belirterek mevcut koşullara rağmen elde edilen ziyaretçi sayısının önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Antalya yılın başından bu yana 14 milyon yabancı turist ağırladı 1

KÜRESEL GERİLİMLERE RAĞMEN TURİZMDE DİRENÇLİ TABLO

Antalya'nın dünyanın farklı bölgelerinden ziyaretçileri ağırlamayı sürdürdüğünü dile getiren Kavaloğlu, sektörün zorlu koşullara karşı güçlü bir duruş sergilediğini vurguladı. Yıl başından itibaren kente gelen yabancı ziyaretçi sayısının yaklaşık 14 milyona ulaştığını belirten Kavaloğlu, bu rakama yerli turistlerin dahil olmadığının altını çizdi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 5'lik gerileme yaşandığını kaydeden Kavaloğlu, küresel gelişmeler dikkate alındığında ortaya çıkan tabloyu başarılı bulduğunu ifade etti.

Antalya turizminin önemli kaynak pazarları arasında yer alan Rusya ve Ukrayna'nın beş yıldır savaş halinde olduğuna işaret eden Kavaloğlu, komşu ülkelerdeki gerilimlerin ve özellikle Avrupa'da görülen ekonomik durgunluğun sektörü zorladığını belirtti. Buna karşın turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla ayakta kalmayı başardığını aktaran Kavaloğlu, bu yıl Ukrayna, Özbekistan ve Macaristan pazarlarında ziyaretçi artışı görüldüğünü bildirdi.

Antalya yılın başından bu yana 14 milyon yabancı turist ağırladı 2

ANTALYA'DA TURİZM HAREKETLİLİĞİ SONBAHARDA DA SÜRÜYOR

Antalya'nın tatil turizmi alanındaki güçlü konumuna dikkat çeken Kavaloğlu, kentin dünya çapında öne çıkan turizm merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Özellikle Antalya, dünya resort turizmin başkenti." değerlendirmesinde bulundu.

Turist yoğunluğunun yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Kavaloğlu, ekim ayında da farklı ülkelerden ziyaretçilerin kente gelmeye devam ettiğini söyledi. Almanya'da sonbahar tatili olarak bilinen “Herbstferien” döneminin sürdüğünü belirten Kavaloğlu, gelecek hafta Hollanda'da başlayacak sonbahar tatilinin de hareketliliğe katkı sağlayacağını kaydetti. İngiliz ve Rus turistlerin tatil taleplerinin de bu dönemde devam ettiğini ifade etti.

Temmuz ve ağustos aylarına kıyasla ekim ayında fiyatların daha uygun olduğunu belirten Kavaloğlu, çocukları okula gitmeyen ailelerin yanı sıra tatil veya balayı planı yapanların da Antalya'yı tercih ettiğini dile getirdi. İç pazardaki hareketliliğin yaz aylarındaki seviyede olmasa da sürdüğünü aktardı.

Antalya yılın başından bu yana 14 milyon yabancı turist ağırladı 3

GOLF VE KONGRE TURİZMİYLE KASIM AYINA HAZIRLIK

Kentte turizm faaliyetlerinin farklı alanlarla desteklendiğini belirten Kavaloğlu, golf turizmi hareketliliğinin eylül ayı itibarıyla başladığını söyledi. Spor organizasyonları ve kongre etkinliklerinin de Antalya'nın ziyaretçi ağırlamaya devam etmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Kavaloğlu, kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik hazırlıkların şimdiden başladığını bildirdi. Özellikle Belek bölgesinde organizasyon öncesinde hareketlilik yaşandığını belirten Kavaloğlu, kasım ayında konferans kapsamında önemli misafirlerin ağırlanacağını ifade etti.

Antalya'nın farklı turizm alanlarını geliştirmeyi başardığını vurgulayan Kavaloğlu, kentin turizm çeşitliliğinin yılın farklı dönemlerinde ziyaretçi çekilmesine katkı sağladığını belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya turist
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