Antarktika'daki meteoroloji istasyonu güneş radyasyonunu da ölçecek

DENİZ ÇİÇEK - Antarktika'daki Türk Bilim Üssü'ne kurulan meteorolojik gözlem istasyonuna, bu yıl gerçekleştirilecek 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında güneş radyasyon ölçüm algılayıcısı sistem takılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilecek 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi için hazırlanan heyet, 9 Şubat'ta yola çıkmayı planlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bir temsilciyle sefer heyetinde yerini alacak. Kurum adına Mühendis Çetin Biçer çalışmalar yürütecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antarktika'ya Türk Bilim Üssü kurulması çalışmalarına ve araştırma faaliyetlerine destek olarak bir mühendisi geçen yılki 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne dahil etmişti. Bu kapsamda, Horseshoe Adası'ndaki Türk Bilim Üssü'nde 50 metre yükseklikteki düz bir alana Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulmuştu.

Kurulan istasyon, rüzgar hızı, rüzgar yönü, hava sıcaklığı, nispi nem, hava basıncı, yağış miktarı, kar kalınlığı, küresel güneş radyasyonu ve güneşlenme süresi ölçümlerini gerçekleştiriyor.