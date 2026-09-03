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“Antep karası”nda hasat başladı! Tarlada 20 TL, markette 80 TL

Gaziantep’de hasadı başlayan “Antep karası” ve “hatun parmağı”nda üreticiler yoğun mesaiye başladı. Tarlada kilogramı 20 TL’den satılan ürün, marketlerde 60 ila 80 TL arasında alıcı buluyor.

“Antep karası”nda hasat başladı! Tarlada 20 TL, markette 80 TL

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yetiştirilen ve özellikle sofralık tüketimin yanı sıra pekmez yapımında da tercih edilen “hatun parmağı” ile “Antep karası” üzümünde hasat dönemi başladı.

İlçedeki bağlarda uzun süredir çalışmalarını sürdüren üreticiler, olgunlaşan üzümleri sabahın erken saatlerinde toplamaya başladı. Tek tek kesilen üzümler kasalara konularak satışa hazırlanırken, ürünlerin sofralık tüketimin yanı sıra pekmez, pestil ve kuru üzüm yapımında da değerlendirildiği belirtildi.

“Antep karası”nda hasat başladı! Tarlada 20 TL, markette 80 TL 1

ÜZÜM HASADI BAĞLARDA DEVAM EDİYOR

Üreticiler, olgunlaşan salkımları özenle toplayarak satışa sunuyor. İslahiye’de yaygın olarak yetiştirilen “hatun parmağı” ve “Antep karası” çeşitlerinin yanı sıra son dönemde çekirdeksiz üzüm üretiminin de arttığı ifade edildi.

Çiftçi Mehmet Çalık, hasadın başladığını belirterek mahsullerin kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi. Çalık, bölgede “hatun parmağı” ve “Antep karası” olmak üzere iki çeşit üzüm yetiştirildiğini, son dönemde çekirdeksiz üretimin arttığını ve “Mevlana” olarak adlandırılan çeşidin de yeni yeni yetiştirilmeye başlandığını ifade etti.

“Antep karası”nda hasat başladı! Tarlada 20 TL, markette 80 TL 2

DÖNÜM BAŞINA 3 TON ÜRÜN ALINIYOR

Üretimde uygulanan yöntemin verim üzerinde etkili olduğunu belirten Çalık, sistemli ekim yapıldığında dönüm başına ortalama 3 ton ürün alınabildiğini, eski usul ekimde ise bu verimin farklılık gösterebildiğini söyledi.

Çalık, “Normalde hatun parmağı ve Antep karası üzümü satıyoruz. Pekmezini veya pestilini yapıyoruz. Kuru üzüm haline getirdiğimiz de oluyor. Bu çeşitler var” ifadelerini kullandı.

Hasadın 10 gün önce başladığını ve halen sürdüğünü belirten Çalık, yaklaşık 1 ay sonra sezonun tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

“Antep karası”nda hasat başladı! Tarlada 20 TL, markette 80 TL 3

TARLADA 20 TL, MARKTTE 80 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Üzüm fiyatları hakkında da bilgi veren Çalık, ürünün tarlada kilogramının 20 TL’den satıldığını, marketlerde ise fiyatların 60 ila 80 TL arasında değiştiğini söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
üzüm Gaziantep hasat
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