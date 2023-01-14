Apartman aidatları kiralarla yarışır hale geldi! Vatandaşlar isyanda, uzman isimler uyardı: 1 ay içinde...

İstanbul'da kiralarla birlikte aidat fiyatları da fırladı. Özellikle sitelerde aidatlar kiralarla yarışır hale geldi. Vatandaşlar artan aidatlara isyan ederken bir vatandaş "Aidat ödenecek gibi değil, 2 bin 500- 3 bin verenler var. Ne yazık ki oralarda da çeteler oluştu" dedi. Peki, vatandaşlar yüksek aidata karşı ne yapmalı? Uzman isimler, vatandaşların yüksek aidatlara itiraz ve mahkeme yoluyla iptal etme hakkının olduğu aktarıldı.

"ÇETELER OLUŞTU"

Aidatlar kiralarla yarışır hale geldi. Asgari ücret ve maliyetlerdeki artışlar gerekçe gösterilerek aidatlara yüzde 200'lere varan zamlar yapıldı. Site sakinleri de o zamlara itiraz etmeye başladı. Bir vatandaş "Aidat ödenecek gibi değil, 2 bin 500- 3 bin verenler var. Ne yazık ki oralarda da çeteler oluştu" dedi.

ZORUNLU OLMAYAN KALEMLERE İTİRAZ HAKKI

Yüzme havuzu yapılması, cephe yenilemesi gibi bir takım zorunlu olmayan kalemler varsa ve bunlara fahiş bedellerle bütçeye ekleniyorsa işte o zaman kat malikinin itiraz etme hakkı var. Harcamaları inceleyip itirazlarını genel kurul divan toplantısında tutanağa işletmeleri gerekiyor. Toplantıya gitmeyen kat malikinin ise 3 ay süreyle toplantıya gitme hakkı var.

"BİR AY İÇİNDE..."

"Yüzde 200, 300 artışlarla karşılaşan apartman sakinleri isyandalar" diyen Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "İlk yapmaları gereken şey kat malikleri toplantısına katılmak. O tutanakla mahkemede dava açmak suretiyle lüzumsuz harcamalar varsa bunun önlenmesini sağlayabilirler" dedi.

Kanal D Haber'in haberine göre avukat Ceren Şarman, "Kat maliki eğer aidatın çok fazla olduğunu düşünüyorsa o zaman aleyhte oy vermesi gerekmektedir. Toplantıdan sonra bir ay içinde iptal davası açma hakkına sahip olurlar " dedi.

