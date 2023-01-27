Apartman sakinleri dikkat: Komşunuz sizden tazminat talep edebilir! Mutlaka önleminizi alın

Komşuluk ilişkilerinin önemini apartmanda yaşayan herkes bilir. Bazen ortak kullanım alanları, gürültü gibi durumlarda ilişkiler bozulabilir. Üst kat tavanından su damlaması da komşuluk ilişkilerini yıpratabiliyor. Olay, komşunuzun sizden tazminat istemesine kadar gidebiliyor...

KOMŞUNUZ EVİNİZE İZİNSİZ GİREBİLİR

Başkasının evine keyfi şekilde girmek bir suçtur. Ancak su sızıntısı, sızıntının elektrik prizlerine yayılması, elektrik kaçağı nedeniyle yangın tehlikesinin oluşması gibi durumlarda komşunun hakları olur.

Bu gibi durumlarda yönetime haber verilebilir ve önlem alınması için kapı çilingirle açtırılabilir. “Mala zarar verme” veya “Konut dokunulmazlığını ihlal” gibi suçlar oluşmaz.

Tavandan su sızması ana taşınmaza zarar verebileceği, elektrik kontağından çıkacak yangının can ve mal kaybına neden olabileceği için acil bir durumdur. Tavandan su akıyorsa ve komşunuzu izin almak için arayıp ona ulaşamıyorsanız, çilingir çağırmak son çare olabilir.

KOMŞUNUZ SİZDEN TAZMİNAT İSTEYEBİLİR

Su akıntısı sonucunda oluşan maddi zararı çözmek için komşunuz sizden tamiratının yapılmasını isteyebilir. Aksi takdirde dava açabilir ve evinin uğradığı zararın tazminini ve tamiratın yapılmasını hâkimden isteyebilir. Hakim, incelemeler sonucunda su tamiratının yapılmasına hükmeder ve bu bedel, sorumlu olan üst komşudan alınır.



