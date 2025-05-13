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Apple'a açılan soruşturma genişliyor! O zincir teknoloji şirketleri de radara girdi...

Rekabet Kurulu Apple'a soruşturma açmıştı. Soruşturma kapsamında bazı markalara ön araştırma yapıldı. Kurul tarafından yapılan açıklamada ön araştırma sonucunda teknoloji zincirleri de soruşturmaya dahil edildi. Buna göre, birçok marka 27 Şubat tarihli soruşturma kapsamında incelenecek.

Apple'a açılan soruşturma genişliyor! O zincir teknoloji şirketleri de radara girdi...
Ezgi Sivritepe

Geçtiğimiz aylarda Rekabet Kurumu Apple'a soruşturma açıldığını duyurmuştu. Buna göre, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmiş olabileceği veya geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uygulayacağı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği şüphesi ile açılan soruşturmanın kapsamı genişletildi.

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Ön araştırma nedeniyle 10 Nisan tarihinde bir araya gelen Kurul, teknoloji zincilerinin ilgili yasanın bir maddesini ihlal edip etmediklerini tespit etti. Böylece, Rekabet Kurulu, APPLE, TROY, EASYCEP, GÜRGENÇLER, HB BİLİŞİM, FINTEGRE, MEDIAMARKT ve TEKNOSA'ya da soruşturma açtı.

Kurul tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (APPLE), tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımına yönelik olarak platform hizmeti sunan Fintegre Teknoloji Tic. AŞ (FİNTEGRE), teknomarketler, APPLE premium yeniden satıcıları ve tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımı pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından geri alım pazarındaki fiyatların koordine edilmesi ve APPLE tarafından Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatının belirlenmesi suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespit edilebilmesi amacıyla APPLE ve dokuz teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

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Kurul 27.02.2025 tarihli kararında, APPLE'ın, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmiş olabileceği ve/veya geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uygulayacağı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği şüphesini doğuran bulgulardan hareketle; APPLE, Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ (EASYCEP), Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. AŞ (HB BİLİŞİM) tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak adı geçen teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar vermişti.

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Aynı tarihli Kurul toplantısında ayrıca, geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler ile APPLE'ın yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin, APPLE'ın koordinesinde Fintegre sistemine sağlamış oldukları rekabete hassas veriler aracılığıyla rekabeti kısıtlamış olabilecekleri şüphesini doğuran bulgulardan ve Fintegre sistemine veri aktarmış olabileceği düşünülen diğer sağlayıcılara ilişkin bulgulardan hareketle; APPLE, muhtelif sağlayıcılar, Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Makine Sanayi AŞ (TROY), Gürgençler Bilişim İletişim İç ve Dış Ticaret AŞ (GÜRGENÇLER), FİNTEGRE, Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti. (MEDIAMARKT), Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ (TEKNOSA) ve Vatan Bilgisayar San. ve Tic AŞ (VATAN) tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak önaraştırma başlatılmasına karar verilmiştir.

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Ön araştırma sonucunda Kurulun 10.04.2025 tarihli toplantısında; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;

APPLE, TROY, EASYCEP, GÜRGENÇLER, HB BİLİŞİM, FINTEGRE, MEDIAMARKT ve TEKNOSA'ya hakkında soruşturma açılmasına, açılan bu soruşturmanın 27.02.2025 tarihli soruşturma ile birlikte yürütülmesine karar verilmiştir"

Hissenet
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Rekabet Kurumu Apple soruşturma
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