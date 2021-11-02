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"Apple Çip Krizi Nedeniyle iPad Üretimini Azalttı"

02.11.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, küresel tedarik sıkıntısı nedeniyle, iPad için kullandığı çipleri talebi daha yüksek olan yeni iPhone 13 modeli için kullanacak

Teknoloji devi Apple, iPad tablet üretimini yarı yarıya azaltarak, iPhone 13 üretimine odaklandı. Nikkei gazetesinde yer alan habere göre, Apple bu adımı, küresel çip krizi nedeniyle aldı.

Japonya’nın ulusal gazetelerinden Nikkei’deki haberde ayrıca, iPad için gereken çiplerin yanı sıra eski model iPhone’lar için kullanılan çiplerin de yeni model iPhone 13’ün üretimi için ayrıldığı belirtildi. Haberde, Apple’ın iPad üretimini son iki aydır daha önceden planlanan miktarın yarısına indirdiği belirtiliyor.

Apple yetkilileri Reuters haber ajansının konuyla ilgili sorularına henüz yanıt vermedi.

Küresel tedarik zincirinde yaşanan krizle gelen çip sıkıntısı, piyasadaki alım gücü rakiplerine kıyasla oldukça fazla olan Apple’ı şu ana kadar ciddi oranda etkilemedi. Ancak şirketin CEO’su Tim Cook da sonbahar ayları itibariyle başlayan Noel dönemi satışlarının, tedarik sıkıntısı nedeniyle düşük olacağını, çip krizinin de şirketin üretim alanını olumsuz etkilemeye başladığı uyarısında bulundu.

Diğer taraftan, Nikkei’de yayınlanan haberde, iPad üretiminin azaltılmasında, iPhone 13’e olan talebin çok daha fazla olmasının da rol oynadığı belirtiliyor.

Merkezi Çin’de olan teknoloji firmasi Huawei’nin akıllı telefon üretiminde piyasadan çekilmesi de Apple’ın Çin’deki satışlarını yıllık yüzde 83 oranında arttırdı.

Apple, geçen yıl iPhone satışlarında yaklaşık 192 milyar dolar kazanırken, aynı dönemde iPad’den elde edilen kazanç 32 milyar dolardı.

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