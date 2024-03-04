Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam! En pahalı iPhone 107.999 TL oldu... İşte tüm fiyatlar

Apple'dan Türkiye fiyatlarına zam geldi. Teknoloji devinin online mağazasına da yansıttığı görülen zamlı fiyatlar sosyal medyada da gündem oldu.

APPLE'DAN ZAM! TÜRKİYE FİYATLARI YÜKSELDİ

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi.

EN PAHALI iPHONE 107.999 TL OLDU!

Ürünlerin eski ve yeni fiyatları merak edilirken, Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde en pahalı iPhone modeli olan iPhone 15 Pro Max 1 TB’ın fiyatının 107.999 TL olduğu görüldü.

Ürünlerin yeni fiyatları şöyle yansıdı:

iPhone 15 128 GB: 58.499 TL

iPhone 15 Plus 128 GB: 66.999 TL

iPhone 15 Pro 128 GB: 75.499 TL

iPhone 15 Pro Max 256 GB: 89.999 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB (en pahalı iPhone 15 modeli): 107.999 TL

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