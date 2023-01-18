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Apple'dan ZAM! iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu? İşte zam sonrası 2023 Apple Türkiye güncel iPhone 14 fiyatları...

18.01.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple iPhone 14'ün Türkiye fiyatlarına zam yaptı. Zam sonrası ardından Apple ürünlerinin ve iPhone 14'ün yeni fiyatları, akıllı cep telefonu almayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu? İşte 2023 Apple Türkiye güncel iPhone 14 fiyatları...

Apple'dan ZAM! iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu? İşte zam sonrası 2023 Apple Türkiye güncel iPhone 14 fiyatları...

iPhone 14 fiyatları 18 Ağustos 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Apple ürünlerine zam gelmesi telefon almak isteyen vatandaşları üzdü. "iPhone 14 fiyatları ne kadar oldu? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte zam sonrası 2023 Apple Türkiye güncel iPhone 14 fiyatları...

İPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR OLDU?

iPhone 14’ün başlangıç fiyatı son zam ile birlikte 30.999 TL’den 32.999 TL’ye çıktı. iPhone 14 Plus ise 36.999 TL’den satılacak.

Pro serisi de zamlardan nasibini aldı. Pro modeli 41.999 TL ve Pro Max ise 45.999 TL’den satılacak.

APPLE ÜRÜNLERİNE ZAM!

Mac tarafında ise Apple M1 çipli MacBook Air 21.999 TL, Apple M2 çipli MacBook Air 29.999 TL ve Apple M2 çipine sahip 13 inç MacBook Pro 31.99 TL’den satılacak. 14 inç MacBook Pro Apple M2 Pro çipli sürümü 49.999 TL ve M2 Max çipli sürümü ise 77.499 TL’den satışa sunulacak.

Mac mini tarafında ise büyük bir güncelleme söz konusu. Apple M2’li Mac mini 14.499 TL, Apple M2 Pro’lu sürüm 19.499 TL ve Apple M2 Max’li sürüm ise 31.999 TL’den satılacak.

Apple A10 işlemcili 10. Nesil iPad is 11.299 TL’den müşterilerini bekleyecek. Apple M2’li 11 inç iPad Pro 20.499 TL ve 12.9 inç iPad Pro 28.499 TL olarak listeleniyor.

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