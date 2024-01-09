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Apple, Iphone kullanıcılarına ödeme yapmaya başladı; işte nedeni

09.01.2024 14:08 | Son Güncelleme:
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Apple, bazı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiasıyla ABD'de uzun süredir devam eden bir toplu dava kapsamında tazminat ödemeye başladı. Davacılar 500 milyon dolarlık tazminattan pay alacaklar. Bu da talep başına yaklaşık 92 dolara denk geliyor.

Apple, Iphone kullanıcılarına ödeme yapmaya başladı; işte nedeni

Apple, 2020 yılında davayı karara bağlamayı kabul etmiş ve o tarihte herhangi bir kabahati reddettiğini ancak davanın devam etmesinin maliyetinden endişe duyduğunu belirtmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'de de benzer bir dava sürüyor ve yaklaşık 2 milyar dolarlık tazminat talep ediliyor.

ABD'deki dava, Apple'ın bazı iPhone'ları eskidikçe kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul ederek telefon sahipleri arasında uzun süredir var olan bir şüpheyi doğruladığı Aralık 2017'ye uzanıyor. Apple o sırada bataryalar eskidikçe performansın düştüğünü ve bu nedenle "yavaşlatmanın" telefonların ömrünü uzattığını söylemişti.

Ancak şirket müşterilerine haber vermeden belirli iPhone'ların performansını düşürmekle suçlandı ve Apple sorunu çözmek için indirimli fiyata pil değişimi teklif etti. Bu da ABD'deki yasal işleme yol açtı.

Anlaşma yapıldığında her davacının 25 dolar kadar alabileceği tahmin ediliyordu, ancak şimdi belirtilen ödeme miktarı bunun neredeyse dört katı.

İngiltere'de Apple'ın geçtiğimiz Kasım ayında benzer bir toplu davayı engelleme girişimi başarısız oldu.

İlk olarak Haziran 2022'de Justin Gutmann tarafından açılan dava şu anda yaklaşık 24 milyon iPhone kullanıcısını temsil ediyor.

Apple daha önce bu davanın "temelsiz" olduğunu söylemiş, "hiçbir zaman tüketiciyi güncellemeye teşvik etmek için bir Apple ürününün ömrünü kasıtlı olarak kısaltmaya veya kullanıcı deneyimini kötüleştirmeye yönelik bir girişimimiz olmadı, olamaz" açıklamasını yapmıştı.

ABD'deki uzlaşı yalnızca iPhone 6 ve 7 serisindeki cihazları kapsarken, İngiltere'deki dava iPhone 8, 8 Plus ve X cihazlarına sahip olanlar için de tazminat talep ediyor.

Justin Gutmann BBC'ye verdiği demeçte ABD'de yapılan ödemelerden memnuniyet duyduğunu ancak bunun İngiltere'deki davayla bir ilgisi olmadığını söyledi.


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Tazminat Apple iPhone dava batarya
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