Apple ürünlerine zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Apple, MacBook ve iPad modelleri başta olmak üzere bazı ürün gruplarında fiyat artışına gitti. Apple Store’un kısa süreli kapanmasının ardından yeniden açılmasıyla birlikte güncellenen fiyatlar dikkat çekti.

Apple Store üzerinden yapılan güncellemeyle birlikte MacBook, iPad ve ev ürünlerinde zamlı fiyatlar devreye alındı.

APPLE STORE KISA SÜRELİĞİNE KAPANDI

Geçtiğimiz saatlerde Apple Store’un dünya genelinde erişime kapatılması, yeni bir ürün lansmanı mı yoksa fiyat güncellemesi mi olacağı yönünde soru işaretleri oluşturdu. Kısa süreli kapanışın ardından mağaza yeniden açıldı ve zamlı fiyatlar kullanıcıların karşısına çıktı.

HANGİ ÜRÜNLERE ZAM GELDİ?

Apple tarafından yapılan bilgilendirmeye göre fiyat artışları bu aşamada özellikle şu ürün gruplarını etkiledi:

MacBook modelleri

iPad modelleri

Ev ürünleri kategorisi

ZAMLARIN NEDENİ NE?

Şirket, yapay zekâ (AI) alanındaki hızlı büyümenin donanım maliyetlerini artırdığını belirtti. Özellikle bellek ve depolama bileşenlerinde son 9 ayda yaşanan yaklaşık 4 kat fiyat artışı, Apple’ın maliyetlerini ciddi şekilde yükseltti. Apple, bu maliyet artışlarının artık tek başına karşılanamadığını ve fiyatlara yansıtıldığını ifade etti.

İŞTE ZAMLI YENİ FİYATLAR

Apple’ın fiyat güncellemesinin ardından MacBook, iPad ve ev ürünlerinde oluşan yeni zamlı liste belli oldu. Model model açıklanan yeni fiyatlar şöyle:

ÜRÜN ESKİ FİYAT YENİ FİYAT

MacBook Neo 37.999 TL 45.999 TL

MacBook Neo (512 GB) 42.999 TL 52.249 TL

MacBook Air 13" 67.999 TL 84.999 TL

MacBook Air 15" 79.999 TL 94.999 TL

MacBook Pro 104.999 TL 129.999 TL

iMac 79.999 TL 99.999 TL

Mac mini 50.499 TL 51.999 TL

Mac Studio 124.999 TL 159.999 TL

Mac Studio (Üst Model) 249.999 TL 339.999 TL

iPad 22.999 TL 29.999 TL

iPad mini 32.999 TL 39.999 TL

iPad Air 37.999 TL 47.999 TL

iPad Pro 11" 64.999 TL 77.999 TL

Apple TV 4K (64 GB) 8.999 TL 13.499 TL

Apple TV 4K (128 GB) 10.499 TL 16.499 TL

HomePod mini 5.999 TL 7.999 TL

HomePod 17.999 TL 20.999 TL