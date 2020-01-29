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Apple'ın geliri “iphone satışları” ile arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 04:39 | Son Güncelleme

Şirketin geçen yılın ekim-aralık dönemindeki geliri 2018’in aynı aylarına göre yüzde 9 artışla 91,8 milyar dolara, net karı da yüzde 11 yükselerek 22,2 milyar dolara ulaştı - Apple’nın iPhone satışlarından elde ettiği gelir geçen yılın son 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 56 milyar dolar oldu

BERLİN (AA) – Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple’ın geçen yılın ekim-aralık dönemindeki net kar ve geliri, 2018’nin aynı aylarına göre iPhone satışlarındaki bir yıllık düşüş trendinin kırılmasıyla yükseldi.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ekim-aralık dönemini bilançosunda birinci çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri, 2018’in aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 9 artarak 91,8 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2018’in ekim-aralık döneminde 84,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Firmanın net karı da 2018’nin ekim-aralık döneminde 19,9 milyar dolardan geçen senenin aynı döneminde 22,2 milyar dolara çıkarak yüzde 11'den fazla artış gösterdi.

Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 4,18 dolardan 4,99 dolara çıktı.

Apple'ın iPhone akıllı telefon satışlarından elde ettiği gelir de aynı dönemler itibarıyla artış kaydetti.

Buna göre, söz konusu dönemde şirketin iPhone satışlarından elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 56 milyar dolara ulaştı. Böylece şirket bir yıl süren büyük düşüş trendini sona erdirmiş oldu.

Aynı dönemde, iPad satışlarından sağlanan gelir ise 6,7 milyar dolardan 5,98 milyar dolara ve Mac satışlarının geliri de 7,41 milyar dolardan 7,16 milyar dolara geriledi.

Şirketin AppleCare, uygulamalar ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir bu dönemde 10,9 milyar dolardan 12,7 milyar dolara çıktı. Apple TV, Apple Watch ve aksesuar ürünlerin satışından sağlanan gelir ise 7,3 milyar dolardan 10 milyar doların üzerine çıktı.

Apple'ın net kar ve gelirinin piyasa beklentisinden daha olumlu gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisseleri değer kazandı. Apple hisseleri, şirketin bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 2’den fazla değer kazanarak 327 dolara kadar tırmandı.

Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, tüm zamanların en yüksek çeyreklik gelirini açıklamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bunun iPhone 11 ve iPhone 11Pro modellerine olan güçlü talepten kaynaklandığını ifade etti.

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