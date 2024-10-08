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Ara zam almamıştı...Asgari ücretlinin maaşı kuş kadar kaldı! Cepteki para eridikçe eriyor! Emekli ile neredeyse aynı miktar

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.10.2024 09:58
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Asgari ücretli temmuz ayında zam almamıştı. Yüksek enflasyon nedeniyle cebindeki para her geçen gün eriyen asgari ücretli 2025 ocak ayında maaşına gelecek zammı bekliyor. Enflasyon karşısında maaşı eriyen vatandaşların maaşları temmuz ayında yüzde 25 zam gelen emeklinin maaşı ile adeta eşitlenmiş durumda.

Ara zam almamıştı...Asgari ücretlinin maaşı kuş kadar kaldı! Cepteki para eridikçe eriyor! Emekli ile neredeyse aynı miktar

Emekli, memur ve asgari ücretli 2025 Ocak ayı zammını bekliyor. Temmuz ayında ara zam da almayan asgari ücreti 17 bin TL ile geçinmeye çalışıyorken veriler asgari ücretlinin gelir kaybını gözler önüne serdi.

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Sözcü'nün Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri ile derlediği habere göre, Tüketici enflasyonu TÜİK’in resmi verileriyle temmuzdan bu yana yüzde 8.92, yıl başından bu yana ise yüzde 35.86 arttı. 2024 ocak ayında 17 bin 2 TL zam alan asgari ücretlinin alım gücü ayda 4 bin 488 lira eriyerek reel alım gücü 12 bin 514 TL'ye geriledi. Ocak ayına kadar herhangi bir zam gelmeyeceği için ise alım gücünün 11 bin TL'ye kadar düşeceği konuşuluyor. Temmuz ayında ara zam alan emeklinin maaşında da alım gücü 3 bin 24 lira eriyerek 11 bin 476 TL'ye düştü.

Temmuz ayından beri üniversite mezunu memur maaşları ise 3 bin 486 TL eriyerek 42 bin 570 TL'den 39 bin 84 liraya düştü. Öğretmen maaşları ise 41 bin 844 liradan 38 bin 417 liraya; hizmetli maaşlarında da 2 bin 986 lira erime oldu.

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ENAG'ın verileri ile hesaplandığında ise asgari ücretlinin maaşı yüzde 61.06 oranında erirken İTO'ya göre yüzde 42.86'lık bir erime oldu. ENAG'a göre asgari ücretlinin reel alım gücü 10 bin 556 liraya İTO'ya göre ise 10 bin 828'TL'ye düştü.

MAAŞLAR ERİDİ

12 bin 500 TL olan emekli maaşı ise ENAG'a göre 10 bin 828 TL'ye İTO'ya göre ise 11 bin 304 lira olarak hesaplandı.

En düşük memur emeklisinin temmuzda 15 bin 414 lira olan aylığının bugünkü alım gücü ise TÜİK’e göre 14 bin 152 TL’ye, ENAG’a göre 13 bin 352 TL’ye ve İTO’ya göre 13 bin 939 TL’ye düştü.

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Anahtar Kelimeler:
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