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Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

12.08.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar hem sıfır hem de ikinci el araba fiyatları ile ilgili son dakika haberlerini araştırırken yeni bir gelişme yaşandı. 'Otomobil fiyatları düşecek mi?' sorusu gündemden düşmezken, araba alacakları ilgilendiren yeni açıklama geldi. İkinci el otomobil satışları yüzde 45 düşerken, araç fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. İşte otomobil piyasasıyla ilgili son dakika haberinin detayı...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Otomobil fiyatları düşecek mi? Soruları gündemden düşmezken, araba almak isteyen herkes ikinci el otomobilleri araştırmaya başlamıştı.. Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, satışlar temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 45 azalırken, fiyatlar sabit kaldı.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 102 bin 806 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Satışlarda haziran ayına kıyasla yüzde 45, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 29 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 41 azalış kaydedildi.

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İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 36'SI SATILDI

Geçen ay ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.

İkinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi temmuzda 284 bin 87 olurken, ilana koyulan araç sayısı yüzde 19 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 36'sı satıldı.

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FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK GÖZLENMEDİ

İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 71 bin 950 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, temmuzda ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında fiyatlarda bir önceki aya göre kayda değer bir değişiklik gözlenmedi.

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SATIŞLARDA LİDER BENZİNLİNİN

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, temmuzda en yüksek payı 63 bin 934 adetlik satış ve yüzde 62,2 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 35 bin 590 satış ve yüzde 34,6 payla benzinli, 1.593 satış ve yüzde 1,5 payla oto gazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin payı da 1.541 satışla yüzde 1,5 olurken, elektrikli otomobillerin payı ise 149 satışla yüzde 0,1 olarak belirlendi.

Ayrıca geçen ay 32 bin 593 adetle en çok C segment araç satıldı. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 35,1 ile 0 ile 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu.

Satılan araçların kilometre kırılımlarına bakıldığında, satışlardan en yüksek payı yüzde 71'le 90 bin kilometredeki araçlar aldı.

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GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI ANALİZ EDİLİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal 2. el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor. Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor.

Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor. (AA)

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ikinci el oto
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