Kartopu Borç Kapatma Kavramı: Kredilerden Hızlıca Kurtulmanın 10 Etkili Yolu

Ay sonunu getirmek için kırk takla atmaktan yorulanların yüzünü güldürecek o mucizevi yöntemle tanışma vaktiniz geldi.

Haydi detaylara birlikte bakalım!

1. En küçük borcu ilk sıraya yazarak işe başlamalısın.

Bu yöntemin temelinde mantıktan ziyade tamamen psikolojik bir zafer yatıyor. Büyük meblağlar gözünü korkuturken en ufak borcun kapandığını görmek sana acayip bir özgüven aşılayacak. Sadece listedeki o ilk satırın üzerini kırmızı kalemle karalamanın tadını çıkar ve sakın arkana bakma.

2. Gereksiz harcamaları bıçak gibi kesmen gerekiyor.

Kredi kartı ekstrelerine baktığında aslında hiç ihtiyacın olmayan ne kadar çok şeye para döktüğünü göreceksin. Bir süre boyunca sadece temel ihtiyaçlarına odaklanmak cüzdanındaki o bitmek bilmeyen sızıntıyı anında durduracak. Kendine hakim olmayı öğrendiğin an aslında ne kadar az parayla harikalar yaratabileceğini fark edeceksin.

3. Evdeki fazlalıklardan kurtularak ek gelir yaratabilirsin.

Dolabın köşesinde bekleyen ve yüzüne bile bakmadığın o eski kıyafetler aslında potansiyel birer nakit paraya dönüşebilir. İkinci el eşya satan uygulamalar bu dönemde senin en yakın kankan olmaya aday görünüyor. Kullanmadığın her bir eşyayı elden çıkarmak hem evini ferahlatacak hem de borç kartopunu büyütmek için sana yakıt sağlayacak. Gelen parayı sakın gidip harcamaya kalkma çünkü o para doğrudan en küçük borcuna gidecek.

4. Her kuruşun hesabını yapman iyi olabilir.

Paranın nereye gittiğini bilmediğin o karanlık devir artık tamamen sona ermek zorunda. Kahveye kaç lira verdin veya markette ne kadar harcadın gibi detaylar artık senin için hayati önem taşıyor. Üşenmeden tek tek yazmalısın. Bu sayede ay sonunda paranın hangi delikten kaçtığını net bir şekilde görme şansın olacak.

5. Kredi kartı kullanırken sınırları zorlamamalısın.

Bir süre kart kullanmak yerine nakit parayla harcama yapman fena olmaz. Gereksiz harcamalardan koruyan doğal bir savunma mekanizması oluşturabilirsin bu sayede. Kart limitleri senin değil bankanın parası, bunu unutmamalısın.

6. Bankalarla pazarlık masasına oturmaktan asla çekinme.

Bankalarla konuşmayı denemelisin. Faiz oranlarını düşürmek veya yapılandırma yapmak için müşteri hizmetlerini aramaktan korkma. Bazen sadece bir telefon görüşmesi bile aylık ödemelerinde fark yaratabilir. Onlara dürüstçe durumunu anlatıp ödeme niyetinde olduğunu gösterdiğinde şaşırtıcı çözümler sunabilirler. Şansını denemekten hiçbir şey kaybetmezsin.

7. Dışarıda yemek yeme sevdasını bir süreliğine rafa kaldırmalısın.

Dışarıda yediğin o havalı yemeklerin faturası birleştiğinde ortaya çıkan rakam seni gerçekten şoke edebilir. Kendi yemeğini evde hazırlayıp işe götürürsen hem sağlığına hem de bütçene büyük bir iyilik yapmış olursun. Mutfakta harikalar yaratmaya başladığında aslında ne kadar çok tasarruf ettiğini görüp kendinle gurur duyacaksın. Arkadaşlarınla dışarıda buluşmak yerine ev oturmalarını tercih ederek sosyalleşme maliyetini sıfıra indirebilirsin.

8. Motivasyonunu yüksek tutmak için küçük başarıları kutlamalısın.

Borç ödemek uzun ve bazen yorucu bir yolculuk olduğu için arada durup nefes alman da gerekli. Bir borcu tamamen kapattığında kendine çok pahalı olmayan ama seni mutlu edecek bir ödül vermelisin. Belki evde sevdiğin bir filmi izlemek veya parkta uzun bir yürüyüş yapmak sana iyi gelecektir.

9. Otomatik ödeme talimatlarıyla kafanı biraz olsun rahatlatabilirsin.

Gecikme faizleri ve unutulan faturalar borç sarmalını gereksiz yere büyütüyorlar. Tüm sabit giderlerin için otomatik ödeme talimatı vererek bu riski tamamen ortadan kaldırmalısın. Zihnin fatura takip etmekle yorulmadığında enerjini tamamen borçlarını nasıl daha hızlı kapatacağına odaklayabilirsin. Teknoloji senin yerine bu sıkıcı işleri hallederken sen stratejine sadık kalmaya devam edersin.

10. Borçların kapandıkça artan parayı bir sonraki borca eklemelisin.

Kartopu yönteminin en can alıcı noktası tam olarak bu aşamada devreye giriyor. En küçük borcun bittiğinde oraya yatırdığın taksit tutarını sanki borç bitmemiş gibi bir sonraki borca devretmelisin. Böylece ödeme gücün her geçen ay katlanarak artacak ve borçlar domino taşı gibi yıkılacak. Bu döngü bir kez başladığında durdurulamaz bir güç haline gelip seni ferahlığa taşıyacak.

