Kriz Dönemlerinde Nakitte Beklemek Yerine Yatırım Yapmak Neden Kritik Açıdan Önemli?

Para en çok sessiz kaldığında konuşuyor. Kriz dönemleri tam olarak böyle zamanlar işte! Herkes frene basıyor, ama oyunu kazananlar çoğu zaman gazı ne zaman vereceğini bilenler oluyor. Nakitte beklemek güvenli bir liman gibi hissettirse de, aslında görünmeyen bir akıntı oluşturuyor ve sizi yavaş yavaş geriye çekiyor.

Şimdi nakitte bekleme konusunu masaya yatırıyoruz!

Enflasyon nakitte bekleyen parayı sessizce eritiyor.

Kriz dönemlerinde enflasyon genelde yükseliyor ve buna bağlı olarak da paranın satın alma gücü azalıyor. Bankadaki para aynı görünüyor ama aslında her geçen gün daha az şey alır hale geliyor. Bu durumu içindeyken fark etmemek kayıplar yaratıyor. Yatırım ise en azından bu erimeye karşı bir savunma hattı kurmakta. Doğru araçlara yönelindiğinde enflasyonun üstünde getiri elde etmek mümkün hale geliyor.

Piyasalar düştüğünde aslında indirim sezonu başlamış oluyor.

Kriz zamanlarında birçok varlığın fiyatı düşüyor ve beraberinde panik yaşıyor. Oysa bu tabloyu farklı okumak gerekiyor zira esasında kaliteli varlıklar daha uygun fiyatlara iniyor. Uzun vadeli düşünenler için önemli bir fırsat. Piyasalar toparlandığında bu avantaj ciddi kazançlara dönüşebiliyor.

Uzun vadeli yatırımcılar krizleri avantaja çeviriyor.

Tarih boyunca büyük servetlerin önemli bir kısmı kriz dönemlerinde yapılan yatırımlarla oluşmuş. Çünkü bu dönemler sabırlı yatırımcılar için eşsiz fırsatlar sunmakta. Kısa vadeli dalgalanmalar göz korkutsa bile uzun vadede piyasa genellikle toparlanıyor. Fırsatı kaçırmayanlar, pozisyon alanlar büyümenin meyvesini topluyor. Sabrın burada en önemli nokta olduğunu eklememiz gerek.

Nakit pozisyonu fırsat maliyetini büyütüyor.

Parayı elde tutmak her zaman risksiz gibi görünüyor ancak gerçek bundan daha farklı. Siz beklerken piyasada değerlenen varlıklar oluşuyor. Haliyle bu da potansiyel kazancın elinizden kayıp gitmesi anlamına gelmekte. Özellikle kriz sonrası toparlanma dönemlerinde bu fark çok belirginleşiyor. Beklemek bazen pahalıya patlıyor.

Düşükten alıp yüksekten satmanın zemini krizlerde oluşuyor.

Yatırımın en klasik mantığı bu fakat uygulanması en zoru. Çünkü insanlar genelde yükselişte alıyor, düşüşte satıyor. Kriz dönemleri bu döngüyü tersine çevirmek için en uygun zaman. Cesaretle alım yaparsanız, ileride büyük fark yaratabilirsiniz. Piyasa normale döndüğünde bu pozisyonlar değer kazanmış olacak.

Çeşitlendirilmiş yatırım portföyü oluşturmak çok önemli bir nokta.

Kriz dönemleri tek bir varlığa bağlı kalmanın ne kadar riskli olduğunu gösteriyor. Bu yüzden yatırım yaparken çeşitlendirme çok önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. Farklı araçlara dağılan yatırım, dalgalanmalara karşı daha dayanıklı oluyor. Bir alandaki kaybın diğer alandaki kazançla dengelenebilmesi de mümkün. Bu şekilde kontrollü bir pozisyonda kalabilirsiniz.

Faiz ve alternatif araçlar yeni fırsatlar yaratıyor.

Kriz dönemlerinde merkez bankalarının politikaları değişiyor ve bu sayede yeni yatırım fırsatları doğmuş oluyor. Faiz oranları, döviz, altın gibi araçlar farklı yönlerde hareket edebilmekte. Değişimleri doğru okursanız kazanırsınız. Ekonomik dalgalanmaları lehinize kullanabilirsiniz.

Gerçek varlıklar krizlerde daha fazla değer kazanıyor.

Gayrimenkul, emtia gibi gerçek varlıklar kriz dönemlerinde normalde olduklarından daha fazla değer kazanıyor. Özellikle enflasyonist ortamlarda bu varlıklar değerini koruma eğiliminde. Nakit ise bu yarışta geride kalıyor.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

