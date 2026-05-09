Yatırım Yaparken Duygusal mısın Mantıksal mı?

Bir hisse senedi aniden düştü. Ne yaparsın?
Panik olup hemen satarım.
Önce neden düştüğüne bakarım, sonra karar veririm.
Yatırım yaparken en çok neye göre karar veriyorsun?
Yorumları okuyorum genelde.
Eğer gerçekten istiyorsam yatırım yapıyorum.
Güvendiğim uzmanların ne dediklerine bakıyorum.
Sosyal medyada yatırımla ilgili söylenenlere güvenir misin?
Takip ettiğim uzmanlarsa güvenirim.
Yatırımlarından biri bir süredir zarar ediyor. Hemen satar mısın?
Biraz takip ederim, ondan sonra karar veririm.
Eğer çok zarar ettiyse satarım.
Hiç beklemem, hemen satarım.
Yatırım portföyünü sık sık kontrol eder misin?
Sürekli bakıyorum bir değişiklik var mı diye.
Belirli aralıklarla bakıyorum.
Yatırımlarından güzel bir kazanç elde ettiğinde ne yapıyorsun?
Hemen harcarım kazandığımı.
Başka bir yatırımda değerlendiririm.
Birazını harcarım, kalanını ellemem.
Peki yatırımlarında büyük bir kayıp yaşadığında ne yaparsın?
Kafam karışır, hemen yeni yatırımlar yapmaya çalışırım.
O kaybı başka yatırımlarla kurtarmaya çalışırım.
Stresten ne yapacağımı bilemem.
Kaybettiğini geri kazanmak için ne yaparsın?
Çok ani kararlar veririm genelde.
Yeni yatırım alanlarını keşfetmek için araştırma yaparım.
Ne kadar kaybettiğime göre değişir.