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Araba sahipleri dikkat! Araç başına 10 bin lirayı buldu! Yeni yıldan itibaren yeniden zamlanacak

15.11.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahiplerini ilgilendiren zam haberi geldi. Çip kriz ve otomobil fiyatlarındaki artış sonrası kasko fiyatları yüzde 250 arttı. Ortalama bir aracın kasko maliyeti 10 bin liraya çıktı. Bununla beraber yeni yıldan itibaren kasko fiyatları daha da yükseleceği bildirildi.

Araba sahipleri dikkat! Araç başına 10 bin lirayı buldu! Yeni yıldan itibaren yeniden zamlanacak

Yakıtı, bakımı,vergisi, trafik sigortası ve kaskosı araç sahibi olmanın maliyeti arttı. Önce pandemi ve sonra Rusya Ukranya savaşıyla birlikte Çip ve enerji krizi yaşandı. kürsel ekonomiyi etkileyen bu sebepler otomobil ve yedek parça fiyatlarını arttırdı. Araç fiyatları ve yedek parça servis maliyetlerindeki artışa paralel olarak kasko fiyatları da arttı.

KASKO FİYATLARI 2 KATINA ÇIKTI

Otomobil ve yedek parça fiyatlarındaki artış en çok kasko ve zorunlu trafik sigorstası fiyatlarını etkiledi.Rakamlar son bir yılda neredeyse 2 katına çıktı.

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ORTALAMA BİR ARAÇ İÇİN KASKO FİYATI 10 BİN LİRA

Sigorta Uzman Turusan Bağcı, kasko fiyatlarında yüzde 250'ye yakın artış yaşandığını söyledi. Ortalama bir araç için kasko fiyatı yaklaşık 10 bin lira. Şuanda 7-8 bin liradan aşağı kasko poliçesi bulunmanın mümkün olmadığını söyledi.

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BU RAKAM 2022 YILINDA DAHA DA ARTACAK

Bağcı, yeni yılda ortalamada kasko fiyatları yüzde 100'den yüzde 150 arasında artacağını belirtti.

KASKOLU ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ OLDU

Yüksek fiyatlardan dolayı bazı sürücüler kasko yaptrımamayı düşünüyor. Bununla beraber sürücülerin çoğu kasko poliçelerini yeniledi. Hatta kaskolu araç sayısında artış oldu. Bunun sebebi ise tamir masrfalarının yüksek olması. En küçük kazalarda bile 50 bin liralık masraf çıkması.

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Anahtar Kelimeler:
kasko trafik sigortası

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