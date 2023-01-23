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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor: Önlem alınmazsa zarar büyüyor! 10 bin, 20 bin TL...

23.01.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor. Geçtiğimiz yılın verilerine bakıldığında 485 bin 48 trafik kazası yaşandığı görülüyor. Kazaların 288 bin 118’i maddi hasarlı, 195 bin 11’i yaralanmalı, 1919’u ölümlü kazalardan oluşuyor. Bu gibi olumsuz durumda sigorta, kasko konuları ön plana çıkıyor. Ancak kasko fiyatları, C sınıfı bir araçta 10 bin, 20 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. Bunun için de hesaplı yollar bulunuyor. İşte detaylar...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor: Önlem alınmazsa zarar büyüyor! 10 bin, 20 bin TL...

Araç fiyatlarındaki yükseliş, sigorta maliyetlerini de ilgilendiriyor. Veriler ışığında her 100 araçtan 20'sinde trafik sigortasının, 100 araçtan 88'inde kaskonun bulunmadığı öğrenildi. Kaskoda daha hesaplı yollardan biri olarak ‘muafiyetli kasko’ gösteriliyor. İşte tüm detaylar...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor: Önlem alınmazsa zarar büyüyor! 10 bin, 20 bin TL...

KORUMA SAĞLIYOR

Genel olarak 10 bin TL'den başlayan kasko fiyatlarının sonucunda kaskodan uzaklaşıldığında, aslında daha fazla risk alınıyor. Bilindiği gibi trafik sigortası yalnızca karşı tarafa verilen zararları, belirlenen teminatlar kadar karşılıyor. Teminattan yüksek çıkan maliyetler ile kazaya neden olan araçta oluşan hasarlar ise kasko yoksa hatalı sürücü tarafından ödeniyor.

YÜZDE 35 İNDİRİM FIRSATI

Doğal afet, hırsızlık gibi durumlar sonucunda araçta oluşan zararı trafik sigortası ödemiyor. Trafik sigortası, karşı tarafta oluşan maddi hasarı 120 bin TL'lik limite kadar karşılıyor. Kasko poliçesi içerisinde yer alan ‘İhtiyari Mali Mesuliyet’ teminatı, trafik sigorta limitlerinin üzerinde gelebilecek zararları da karşılıyor.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor: Önlem alınmazsa zarar büyüyor! 10 bin, 20 bin TL...

Kaskoda sağlanacak bazı muafiyetlerle poliçe fiyatı yüzde 25-35 civarı ucuzlayabilir. Araç bedelinin yüzde 5’i oranında muafiyet eklenebilir. İkame araç teminatının alınmaması, cam kırılması muafiyetlerinin eklenmesi ve servis seçeneği şartlarının kısıtlanması durumunda indirim oranı yaklaşık yüzde 35’e ulaşabilir.


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Araç kasko araba sigorta

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