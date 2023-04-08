FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Arabası olan herkesi ilgilendiriyor, trafik sigortasında yeni dönem! ‘Altyapı hazır’ diyerek duyurdular: Zorunluluk kaldırılıyor

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor, trafik sigortasında yeni dönem! ‘Altyapı hazır’ diyerek duyurdular: Zorunluluk kaldırılıyor

08.04.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracı olan milyonlar için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu’ndan önemli bir açıklama yapıldı. Trafik sigortası için yeni düzenlemelerin yolda olduğu bilgisini paylaşan SEDDK Başkanı, ‘Altyapmız hazır’ diyerek trafik operasyon merkezi kurulacağını dile getirdi. Yeni oluşturulacak platformda sigorta şirketlerinin zorunlu olarak teklif vermesi kaldırılıyor.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor, trafik sigortasında yeni dönem! ‘Altyapı hazır’ diyerek duyurdular: Zorunluluk kaldırılıyor

Daha önce trafik sigortası için yol haritasını açıklayan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), geçen hafta da basamaklar konusunda önemli bir düzenlemeye imza attı. Önceki akşam iftar davetinde basın mensuplarıyla biraraya gelen SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu trafik sigortasındaki sorunları çözmek için atılan adımları paylaştı.

"ZARARI KAYNAĞINDA AZALTACAĞIZ"

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, şu anda yol haritasının 1. fazını çıkardıklarını kaydeden Eroğlu, "Trafikte mutlaka kişi davranışlarına müdahale edip o zararı kaynağında azaltmamız lazım. Anayasa Mahkemesi'nin son kararı bizim artık sigorta kanunuyla ilgili ikinci bir düzenleme şansımızı kaldırdı.

iStock-1455242327

Net bir şekilde tazminatın hesaplama şeklini artık mevzuata koyamıyoruz. Bu durumda gideceğiz mahkeme pratiğini alacağız, sektör ödemeleri ona göre yapacak" dedi. Eroğlu, trafikte hızlı bir şekilde tüm zararın kaynaklarına nokta atışı yapıp çözeceklerini vurguladı. Bu süreç trafik kazalarının azaltılmasından başlayarak, tahkim sistemi, eşdeğer parça kullanma gibi aşırı hasar üreten alanları kapsayacak.
Bu çerçeve de sırasıyla kişi temelli poliçe, müşteri davranışlarını etkileme, doğrudan tazmin gibi çalışmaların ardından sonuçta sürücünün niteliğine göre teklifin verileceği serbest tarife hedefleniyor. Araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası yaptırma konusunda yaşadığı sorunlara değinen Mehmet Akif Eroğlu "Bu konuda önce şirketlere ceza verdik.

Ceza vermek yetmiyor, döndük tarifeyi artırdık, sorun devam ediyor. Genelge çıkarttık. İmtina genelgesinin sonuçları için üç ay bekledik bugün üç ay doldu. Bugün biraz baktık kasko trafik dengesi biraz yakalanmış ama hala sorun var" dedi.

iStock-1399419638

KİMSE TEKLİF VERMEDİYSE HAVUZA GİDECEK

Trafik sigortasının zarar üreten bir branş olduğunu ve bu nedenle şirketlerin bilanço dengesini korumaya çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, bu noktadan hareketle yeni bir uygulamanın hazırlığının yapıldığını söyledi. Eroğlu, uygulamanın detaylarını şöyle anlattı:

"Eğer imtina genelgesinden istediğimiz sonucu elde edemezsek trafik operasyon merkezi kuracağız. Altyapımız hazır. Bu platformda teklif geldiğinde sigorta şirketlerinin zorunlu olarak teklif vermesini kaldırıyoruz. Müşteri acenteye geldi, acente şirkete bildirecek, şirket yapacak veya yapmayalım diyecek. O zaman poliçe talebi operasyon merkezine gönderilecek. Talep edenin bilgileri 27 tane trafik sigortası satan şirket tarafından görülecek. Teklif verip vermemek tamamen serbest olacak. Zorla ver demiyoruz. Teklif verildiyse bekletmeden 5 dakikada poliçeleştirilecek. Eğer hiç bir sigorta şirketi teklif vermezse ki ben bunun yüzde 10'u geçeceğini zannetmiyorum. Kimse teklif vermediyse bir önceki sigorta şirketinin üzerinden havuza atacağız, bütün sektöre dağıtacağız. 1, 2, 3. basamakta nasıl yapıyorsak aynı şekilde alıp havuza dağıtacağız."

iStock-525263581

"TAHKİM KANGRENE DÖNÜŞTÜ"

Sektörde sıkıntı yaşanan konulardan birisi de tahkim. Mehmet Akif Eroğlu tahkimin şu anda alternatif bir yargı olarak amacının dışına çıktığını ve bir rant kapısı haline geldiğini belirtti ve "Tahkim sistemini bizim uçtan uca revize etmemiz lazım. Bu haliyle tahkim sistemi kangrene dönüşmüş halde. Buradaki maliyetleri eğer kontrol altına almazsak trafik branşında yepyeni bir maliyet unsuruyla karşı karşıya kalacağız" dedi.

DASK’TA YENİ UYGULAMALAR DEVREYE ALINACAK

"DASK, deprem bölgesinde mevcut uygulama ile şu ana kadar 13,5 milyarlık ödeme yaptı” diyen SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, “DASK'ta sistem altyapısını geliştirerek yeni uygulamaları devreye alacağız" dedi.

iStock-1473033689

Eroğlu, "11 ili kapsayan bu felakette çok net olarak gördük ki eğer sigorta penetrasyonunu artırmazsak ülkenin finansal açıdan sürdürülebilir noktasında risk taşıyoruz demektir” açıklamasını yaparken, KOBİ’lerde sigortalılık oranının yüzde 50 olduğunu kaydetti. Eroğlu, “Reel sektördeki fabrikaların afet, sürdürülebilirlik planları yok. Dolayısıyla bu işi milli seferberlik haline getirmemiz lazım. Türkiye’nin özellikle ticari segmentte sigortacılık alanında yapacak çok iş var.

SEDDK olarak depremden 3 ay önce teminat tutarlarını güncelledik. Kasım ayında ödenmesi gereken metrekare fiyatını 1.508 TL’den 3 bin 16 TL’ye çıkararak yüzde 100 artırdık fakat olay sadece prim tutarları değil. Bu durumu daha kapsamlı şekilde ele alıyoruz. Bizim acilen deprem araştırma komisyonu kurmamız gerekiyor. İçinde Türkiye Sigortalar Birliği, brokerler, akademisyenler ticari segmentteki sanayicilerin olması gerekiyor. Bu depremden çıkardığımız dersleri politikaya dönüştürmemiz lazım” ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'liye toplu para! İlk maaşta 25 bin liraya kadar ödeme... EYT'liye toplu para! İlk maaşta 25 bin liraya kadar ödeme...
Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...
Maaş ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu: 9.500 TL ödemeMaaş ve bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu: 9.500 TL ödeme
Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası

En Çok Okunan Haberler

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kar ve sağanak faciaya neden oldu! Uzman çavuş ve ailesinden acı haber

Kar ve sağanak faciaya neden oldu! Uzman çavuş ve ailesinden acı haber

Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...

Gram altın için 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı: 1700 TL...

Bağ-Kur'lunun 9000 prim gününe düzenleme!

Bağ-Kur'lunun 9000 prim gününe düzenleme!

Nisan ayında maaş bekleyen EYT'liler dikkat! Uzman isim "İmkansız" diyerek duyurdu

Nisan ayında maaş bekleyen EYT'liler dikkat! Uzman isim "İmkansız" diyerek duyurdu

Batman'da tüm betonarme yapılarda radye temel zorunlu olacak

Batman'da tüm betonarme yapılarda radye temel zorunlu olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda karıştı

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Afrika kabilesinde saz çalıp türkü söyledi! Böyle eşlik ettiler

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Dakikalar içinde! Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Şoke oldu! Hastasının vajinasında öyle bir şey buldu ki...

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.