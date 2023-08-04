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Arabası olanın masrafı bitmiyor! Bir zam da kasko ve trafik sigortasına: Biri 70 bin liraya yaklaştı, diğeri her ay yüzde 2 artıyor

04.08.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yandan araba fiyatları artarken, buna bağlı olarak kasko fiyatları da geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde zamlandı. Hatta bazı lüks araçlarda bu oran yüzde 300’lere kadar yükseldi. Böylece son zamların ardından kasko fiyatları ortalama olarak 70 bin liraya dayandı. Trafik sigorta poliçeleri ise Mayıs ayında alınan karar sonrası her ay yüzde 2 artmaya devam ediyor.

Arabası olanın masrafı bitmiyor! Bir zam da kasko ve trafik sigortasına: Biri 70 bin liraya yaklaştı, diğeri her ay yüzde 2 artıyor

Sigorta yenilemesi gelen ya da yeni araç alıp kasko yaptıranlar fiyatları görünce isyan ediyor. Geçen senenin bu dönemlerinde 15- 20 bin liraya kasko yaptıranlar şimdilerde bu rakamın 70 bin liralara kadar çıktığını söylüyor.

Milliyet’in aktardığı haberde, konuya ilişkin konuşan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, geçen yıla göre fiyatların ortalama yüzde 140 oranında artış gösterdiğini, hatta bazı lüks modellerde bu oranın yüzde 300’lere yakın arttığını kaydetti.

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“YEDEK PARÇA YÜZDE 250 ARTTI”

“Geçen yıl standart minimum 300 bin TL olan araçlar bu yıl 800-900 bin TL bandındadır. Araç fiyatlarının üç kat arttığını söylemek gerekirse bu kasko fiyatlarına da yansımaktadır diyen Turusan Bağcı, “Özellikle araba yedek parçalarında da geçen yıla göre yüzde 250’ye yakın artış gözlenmekte. Bunlar doğal olarak araç bedeli, dövizin yükselmesi, parça fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesi kasko fiyatlarını direkt olarak etkiliyor. Kasko poliçesi içerisinde karşı tarafa çarptığınız zaman karşı tarafın da hasarını ödeyen mali mesuliyet teminatı da var. Burada bedeni zararlar, tedavi masrafları ve ölüm gibi konular da devreye girebiliyor. Asgari ücretin artması ile beraber burada da kasko fiyatlarına bir yansıma oldu” ifadelerini kullandı.

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“60-70 BİN TL KASKO FİYATI GELİYOR”

“Şu anda ortalama olarak araçlarda 60-70 bin liranın üzerinde kasko fiyatları gelebiliyor. Üst segment araçların durumu daha da zor” şeklinde değerlendirmede bulunan Bağcı, “Sigorta şirketleri üst segment araçları sigortalamak istemiyor. Lüks araç fiyatları çok değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle genel anlamda sigorta şirketleri lüks araçtan kaçınmaya çalışıyor. Eski bir müşteri ortalama 10-15 bin TL arasında bir hususi bir otomobilde fiyatlardan yararlanabiliyor. Bu lüks araçlar için geçerli, lüks araçlarda sigorta teklifi bulmakta zorlanıyoruz” diye konuştu.

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SİGORTA ŞİRKETLERİ ZARAR EDİYOR

Turusan Bağcı kasko poliçelerinde ve sigorta poliçelerinde şirketlerin zarar etmeye devam ettiğini söyleyerek, “Alınan her 100 TL’lik prime karşın 186 TL gibi ortalama hasar ödemesi oluyor. Geçen yıla göre kasko yaptırma oranında da az da olsa bir artış görüyoruz. Çünkü araçlar çok değerlendi ve bulmak zor. İnsanlar yeniden aynı aracı alamam en ucuz koruma sigorta deyip gene kendilerini zorlayıp poliçe yapmaya devam ediyorlar” dedi.

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TRAFİK SİGORTASI ÖDEMELERİNE HER AY ZAM

Trafik sigortası poliçelerindeki fiyat artışlarına da değinen Bağcı şunları belirtti:

“Trafik sigortasında fiyat artışlarını devlet belirliyor. Mayıs ayında bir fiyat artışı belirlenmişti, her ay yüzde 2 oranında artıyor. Bunun dışında sigorta şirketleri bir artış yapamıyor. Aylık yüzde 2 artış devam ediyor. Ancak trafik sigortasında motosikletlerde yüzde 65 oranında sigortasızlık devam ediyor. Bu oran traktörlerde yüzde 45 civarıdır. Hususi otomobillerde ise sigortasızlık oranı yüzde 6’dır. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) zorunlu trafik sigortasında ihtarname göndererek denetim yapabilir. Motosikletlerin sigortasız olarak dolaşması diğer sürücüler için de tehlike yaratıyor. Trafik sigortasında yüksek sigortasızlık oranına çözüm olarak önce elektronik ortamda ihtar gönderilebilir. Belirli bir süre verilebilir. Daha sonra her bölgede her ilçede acenteler mevcut. Bu sigortasız araçlar acentelere yönlendirilebilir, sigorta yaptırmazsalar ceza alacakları hatırlatılıp sigortasızlık oranı düşürülebilir. Daha öncesinde e-Devlet üzerinden bir ihtar gönderilmesi daha etkili olacaktır. Bu sorunu hızla çözecektir. Sigorta acenteleri her ilçe ve köye yayılmış durumdalar bu konuda hızlı hizmet verebileceklerine inanıyorum.”

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kasko trafik sigortası

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