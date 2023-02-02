Arabasıyla bunları yapan sürücüler yandı! Artık 3.304 TL ceza ödeyecek

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Bilindiği üzere trafik kurallarına uymamak zaman zaman trafik kazaları gibi yıkıcı durumlarla sonuçlanabiliyor. Trafik kurallarına uymayan sürücülerden alınan para cezalarına zam geldi. Kurallara uymayan sürücüler 3 bin 304 TL ceza ödemek zorunda kalacak. İşte tüm detaylar...

BUNU YAPAN BİN 917 TL ÖDEYECEK

Yayaya yol vermeme cezası yeni yılda yüzde 112 zamlı uygulanacak. Yaya geçidinden karşıya geçen yayaya yol vermeyen sürücüler artık 1.917 TL ceza ödemek zorunda kalacak.

436 TL CEZASI VAR

Ayrıca araçta yüksek sesle müzik dinlemek ses kirliliği ve çevredeki kişilerin rahatsızlığına neden oluyor. Bu sebeplerden dolayı, araçta yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 436 TL para cezası uygulanacak.

TELEFON KULLANAN 951 TL ÖDER

Telefon kullanma cezası da güncellendi. Araba sürerken telefonla kullanan sürücüler bundan sonra 951 TL ödeyecek. Bu durum elektronik kameralar ve trafik polisleri tarafından tespit ediliyor.

Kurallara uymayan sürücüler toplamda 3.304 TL ceza ödeyecek.

