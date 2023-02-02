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Arabasıyla bunları yapan sürücüler yandı! Artık 3.304 TL ceza ödeyecek

02.02.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazalarını önlemek, uyumu sağlamak için birçok kural bulunuyor. Karayolları Trafik Kanununa göre düzenlenen kurallara uyulmaması durumunda ise sürücüler ceza ödemek zorunda kalıyor. Yeni yılla birlikte ceza ödeme tutarlarına artış geldi. Bu cezaya yüzde 112 oranında zam yapıldı! İşte ayrıntılar...

Arabasıyla bunları yapan sürücüler yandı! Artık 3.304 TL ceza ödeyecek

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Bilindiği üzere trafik kurallarına uymamak zaman zaman trafik kazaları gibi yıkıcı durumlarla sonuçlanabiliyor. Trafik kurallarına uymayan sürücülerden alınan para cezalarına zam geldi. Kurallara uymayan sürücüler 3 bin 304 TL ceza ödemek zorunda kalacak. İşte tüm detaylar...

Arabasıyla bunları yapan sürücüler yandı! Artık 3.304 TL ceza ödeyecek

BUNU YAPAN BİN 917 TL ÖDEYECEK

Yayaya yol vermeme cezası yeni yılda yüzde 112 zamlı uygulanacak. Yaya geçidinden karşıya geçen yayaya yol vermeyen sürücüler artık 1.917 TL ceza ödemek zorunda kalacak.

Arabasıyla bunları yapan sürücüler yandı! Artık 3.304 TL ceza ödeyecek

436 TL CEZASI VAR

Ayrıca araçta yüksek sesle müzik dinlemek ses kirliliği ve çevredeki kişilerin rahatsızlığına neden oluyor. Bu sebeplerden dolayı, araçta yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 436 TL para cezası uygulanacak.

Arabasıyla bunları yapan sürücüler yandı! Artık 3.304 TL ceza ödeyecek

TELEFON KULLANAN 951 TL ÖDER

Telefon kullanma cezası da güncellendi. Araba sürerken telefonla kullanan sürücüler bundan sonra 951 TL ödeyecek. Bu durum elektronik kameralar ve trafik polisleri tarafından tespit ediliyor.

Kurallara uymayan sürücüler toplamda 3.304 TL ceza ödeyecek.

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