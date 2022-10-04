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Arabuluculuk tarifesine yüzde 100 zam geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

04.10.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabulucuya ödenecek ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yeni ücret tarifesinde fiyatlar yüzde 100 artırıldı. 2023 yılı ücret tarifesi konulu tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. 2 kişinin taraf olduğu aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında 1 saat için arabuluculara taraf başına 400 lira ödenecek.

Arabuluculuk tarifesine yüzde 100 zam geldi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Arabuluculuk sisteminin fiyat tarifesine yüzde 100 zam geliyor. Adalet Bakanlığı'nca, özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculuğa ilişkin 2023 yılı ücret tarifesi konulu tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. 2 kişinin taraf olduğu aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında 1 saat için arabuluculara taraf başına 400 lira ödenecek.

2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, konusu para olmayan veya para ile değerlendirilmeyen 2 kişinin taraf olduğu aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında 1 saat için taraf başına 400, 3 ile 5 kişinin taraf olması haline ise taraf sayısı gözetmeksizin 840 lira arabuluculuk ücreti ödenecek.

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Ticari uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 780 lira olacak. Taraf sayısının 3 ile 5 kişi olmasında ise taraf sayısı gözetilmeksizin 1600 lira ödenecek.

Diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu durumlarda saatlik ücret 480 lira olacak.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 100 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olarak belirlenecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Arabuluculuk
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