Araç alacaklar dikkat! İkinci el araç almadan önce bu işlemi yapmayanlar çok pişman oluyor!

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından sunulan TRAMER araç hasar sorgulaması vatandaşların yardımcına koşar. Üstelik yalnızca ikinci el araç almayı düşünenler değil; herhangi bir araca dair sorgulama yapmak isteyen bütün vatandaşlar bu hizmetten yararlanabilir. Sorgulama kaydı ile aracın kaza, hasar ve poliçe bilgilerine dair verilere erişilebilir.

TRAMER sorgulaması için vatandaşların kullanımına alternatif yöntemler sunulmuştur. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile entegre edilen e-Devlet üzerinden online sorgulama yapılabilirken SMS ile de sorgulama adımları tamamlanabilir. TRAMER nedir, ne işe yarar? TRAMER araç hasar sorgulama nasıl yapılır? İşte, TRAMER araç sorgulamasına dair merak edilen detaylar...

TRAMER NEDİR? NE İŞE YARAR?

TRAMER, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde kurulan Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi'nin kısaltmasıdır. Bu merkez üzerinde trafiğe çıkan ya da çıkmayan bütün araçlara dair bilgiler yer almaktadır. Bu sistem sayesinde araçlara ait bilgiler tek bir çatıda altına toplanırken verilerin bir merkezden yönetilmesi sağlanır. Bilgilerin depolanması da vatandaşlara sorgulama hizmetinin sunulmasını sağlamıştır.