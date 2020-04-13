Araç alacaklar dikkat! İkinci el araç almadan önce bu işlemi yapmayanlar çok pişman oluyor!

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından sunulan TRAMER araç hasar sorgulaması vatandaşların yardımcına koşar. Üstelik yalnızca ikinci el araç almayı düşünenler değil; herhangi bir araca dair sorgulama yapmak isteyen bütün vatandaşlar bu hizmetten yararlanabilir. Sorgulama kaydı ile aracın kaza, hasar ve poliçe bilgilerine dair verilere erişilebilir.
TRAMER sorgulaması için vatandaşların kullanımına alternatif yöntemler sunulmuştur. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile entegre edilen e-Devlet üzerinden online sorgulama yapılabilirken SMS ile de sorgulama adımları tamamlanabilir. TRAMER nedir, ne işe yarar? TRAMER araç hasar sorgulama nasıl yapılır? İşte, TRAMER araç sorgulamasına dair merak edilen detaylar...
TRAMER, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde kurulan Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi'nin kısaltmasıdır. Bu merkez üzerinde trafiğe çıkan ya da çıkmayan bütün araçlara dair bilgiler yer almaktadır. Bu sistem sayesinde araçlara ait bilgiler tek bir çatıda altına toplanırken verilerin bir merkezden yönetilmesi sağlanır. Bilgilerin depolanması da vatandaşlara sorgulama hizmetinin sunulmasını sağlamıştır.
TRAMER ile; kasko poliçesi, trafik poliçesi, araç hasar kaydı, kaza tespit tutanağı, kaza tutanağından sonra belirlenen kusur oranı gibi bilgilere erişim sağlanır. Araç hasar kaydı için genellikle plaka, şasi numarası, motor numarası ve vergi kimlik numarası gibi bilgiler istenir.
TRAMER araç hasar kaydının sorgulanması oldukça kolaydır. Önceki yıllarda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) kurumsal web sitesi üzerinden sorgulama işleminin yapılmasına izin veriliyordu. Ancak e-Devlet kapısının kamusal hizmetlerde daha hızlı ve etkili sonuçlar vermesinden sonra araç hasar sorgulama için e-Devlet kullanılmaya başlandı. Ek olarak TRAMER araç hasar sorgulama için vatandaşlar SMS yöntemini de kullanabilirler.
e-Devlet üzerinden yalnızca gerçek kişi ve tüzel kişi adına kayıtlı olan araçlar için sorgulama yapabilirsiniz. Başka bir ifadeyle; kişilerin kendi ya da şirketleri adına kayıtlı olan araçları için sorgulama yapabildiklerini söylemek mümkündür.
-Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulan "Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama" sayfasını açın.
Araç hasar sorgulaması için; plakanın yazılması ve 5664'e kısa mesaj gönderilmesi yeterlidir. Ancak bu noktada her sorgulamanın 8.5 TL olarak hizmet ücretine tabii olduğunu söylemek gerekir
Her araç sahibinin TRAMER kayıtlarına itiraz etme hakkı saklı tutulmuştur. İtiraz sonucunda kayıtların hatalı olduğu belirlenir ve ispatlanırsa silinebilir. İtiraz işlemi için araç bilgilerinin ve kişisel bilgilerin, itiraz nedeniyle birlikte yazılmasından sonra web sitesinden formun doldurulması gerekir.
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