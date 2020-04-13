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Araç alacaklar dikkat! İkinci el araç almadan önce bu işlemi yapmayanlar çok pişman oluyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2020 16:01 | Son Güncelleme

İkinci el araç alımlarında vatandaşlar dolandırıcılar nedeniyle büyük mağduriyet yaşarlar. Fırsatçıların araç kilometrelerinde, kaza geçmişi ve değiştirilen parça bilgilerinde gerçeği yansıtmayan beyanlara yer verdikleri görülür. İkinci el araç almayı düşünen vatandaşların araç hasar sorgulaması yapması bu gibi durumları önlemek için etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Araç alacaklar dikkat! İkinci el araç almadan önce bu işlemi yapmayanlar çok pişman oluyor!

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından sunulan TRAMER araç hasar sorgulaması vatandaşların yardımcına koşar. Üstelik yalnızca ikinci el araç almayı düşünenler değil; herhangi bir araca dair sorgulama yapmak isteyen bütün vatandaşlar bu hizmetten yararlanabilir. Sorgulama kaydı ile aracın kaza, hasar ve poliçe bilgilerine dair verilere erişilebilir.

TRAMER sorgulaması için vatandaşların kullanımına alternatif yöntemler sunulmuştur. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile entegre edilen e-Devlet üzerinden online sorgulama yapılabilirken SMS ile de sorgulama adımları tamamlanabilir. TRAMER nedir, ne işe yarar? TRAMER araç hasar sorgulama nasıl yapılır? İşte, TRAMER araç sorgulamasına dair merak edilen detaylar...

TRAMER NEDİR? NE İŞE YARAR?

TRAMER, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde kurulan Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi'nin kısaltmasıdır. Bu merkez üzerinde trafiğe çıkan ya da çıkmayan bütün araçlara dair bilgiler yer almaktadır. Bu sistem sayesinde araçlara ait bilgiler tek bir çatıda altına toplanırken verilerin bir merkezden yönetilmesi sağlanır. Bilgilerin depolanması da vatandaşlara sorgulama hizmetinin sunulmasını sağlamıştır.

TRAMER ile; kasko poliçesi, trafik poliçesi, araç hasar kaydı, kaza tespit tutanağı, kaza tutanağından sonra belirlenen kusur oranı gibi bilgilere erişim sağlanır. Araç hasar kaydı için genellikle plaka, şasi numarası, motor numarası ve vergi kimlik numarası gibi bilgiler istenir.

TRAMER ARAÇ HASAR SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

TRAMER araç hasar kaydının sorgulanması oldukça kolaydır. Önceki yıllarda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) kurumsal web sitesi üzerinden sorgulama işleminin yapılmasına izin veriliyordu. Ancak e-Devlet kapısının kamusal hizmetlerde daha hızlı ve etkili sonuçlar vermesinden sonra araç hasar sorgulama için e-Devlet kullanılmaya başlandı. Ek olarak TRAMER araç hasar sorgulama için vatandaşlar SMS yöntemini de kullanabilirler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ARAÇ HASAR SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden yalnızca gerçek kişi ve tüzel kişi adına kayıtlı olan araçlar için sorgulama yapabilirsiniz. Başka bir ifadeyle; kişilerin kendi ya da şirketleri adına kayıtlı olan araçları için sorgulama yapabildiklerini söylemek mümkündür.

-Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulan "Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama" sayfasını açın.

  • Açılan sayfa üzerinden "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basarak güvenlik adımlarını geçin. Güvenlik adımlarını geçmek için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılır.
    -İlgili bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak boşluklara eklenmesinden sonra "sorgula" yazısına basılması sonuç sayfasının görüntülenmesi için yeterli olur.

KISA MESAJ İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Araç hasar sorgulaması için; plakanın yazılması ve 5664'e kısa mesaj gönderilmesi yeterlidir. Ancak bu noktada her sorgulamanın 8.5 TL olarak hizmet ücretine tabii olduğunu söylemek gerekir

TRAMER KAYDI SİLİNİR Mİ?

Her araç sahibinin TRAMER kayıtlarına itiraz etme hakkı saklı tutulmuştur. İtiraz sonucunda kayıtların hatalı olduğu belirlenir ve ispatlanırsa silinebilir. İtiraz işlemi için araç bilgilerinin ve kişisel bilgilerin, itiraz nedeniyle birlikte yazılmasından sonra web sitesinden formun doldurulması gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araç, dolandırıcı,

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