Araç kiralayacaklar dikkat! Sahte internet sitelerine karşı uyarı geldi

Araç kiralama firması mürü Dr. Okan Siso, yaz döneminde araç kiralarken en sık yapılan hatalardan birinin yalnızca fiyat odaklı tercih yapmak olduğunu belirterek, güvenilir hizmetin ve kurumsal güvencenin tatil sürecinin sorunsuz ilerlemesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

‘SAHTE KAMPANYALARA DİKKAT’

İnternet üzerinden yapılan rezervasyonların her geçen yıl arttığını belirten Siso, dolandırıcılık yöntemlerinin de buna paralel olarak çeşitlendiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Resmi internet sitelerini taklit eden sayfalar, doğrulanmamış sosyal medya hesapları ve kişisel hesaplara ödeme talep eden ilanlarla karşılaşabiliyoruz. Rezervasyon yapılmadan önce internet sitesinin güvenilirliği, ödeme altyapısı ve şirketin kurumsal kimliği mutlaka kontrol edilmeli."

‘FİYAT TEK KRİTER OLMAMALI’

Araç kiralama hizmetinin yalnızca araç tesliminden ibaret olmadığını belirten Dr. Siso, "Operasyonel altyapı, yol yardım hizmeti, müşteri desteği ve satış sonrası süreçler de hizmetin ayrılmaz parçalarıdır. Tüketicilerin sadece kampanya fiyatına değil, sunulan hizmetin bütününe odaklanması gerekiyor. Güvenilir bir şirketten alınan hizmet, tatil boyunca karşılaşılabilecek pek çok riski en aza indirir. Özellikle ‘son araç’, ‘yalnızca bugün geçerli’ veya ‘kaçırılmayacak indirim’ gibi ifadelerle oluşturulan acele satın alma baskısına karşı da tüketicilerin temkinli davranması gerekiyor” diye konuştu.

‘ARAÇ TESLİMİNDE BU AYRINTILARI ATLAMAYIN’

Araç teslimi sırasında mevcut hasarların kontrol edilmesi ve kayıt altına alınmasının önemine dikkat çeken Dr.Siso, “Sigorta kapsamı, kilometre sınırı, yakıt politikası ve iade koşullarının da sözleşme imzalanmadan önce mutlaka incelenmesi gerekiyor. Olası bir arıza veya kaza durumunda sunulan yol yardım hizmetinin kapsamının da önceden öğrenilmesini tavsiye ediyoruz. Araç kiralama sadece anahtar teslim etmek değildir. Tüketiciler aslında güven, destek ve kesintisiz hizmet satın alıyor. Doğru tercih, tatilin daha yola çıkmadan güvence altına alınmasını sağlar" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır