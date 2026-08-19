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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 19 Ağustos 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 691 liradan işlem görüyor. 19 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 19 Ağustos 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,86 azalışla 6 bin 677 liradan tamamlamıştı. Bugün ise alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 691 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 19 Ağustos 2026 Çarşamba altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 975 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 704 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 19 Ağustos 2026 Çarşamba altın fiyatları 2

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 338 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceği öngörülerinin güç kaybetmesi ve tahvil faizlerindeki hafif geri çekilmeyle altının onsunda sınırlı toparlanma öne çıkıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 19 Ağustos 2026 Çarşamba altın fiyatları 3

Dün yüzde 4,75 ile Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyelere yaklaşan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 4,69'da denge buldu. Dün yüzde 5,34 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi de bugün yüzde 5,27'de dengelendi.

Öte yandan, İran ile ABD arasında ateşkes süresinin sona ermesiyle beraber Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeniden artan güvenlik riskleri petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'nın "ABD toprağı" olarak gösterildiği bir harita paylaştı.

Trump, 14 Ağustos'ta katıldığı bir etkinlikte, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam bir abluka uyguladığını savunarak, "İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra, çok geçmeden Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğim." diye konuşmuştu.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 19 Ağustos 2026 Çarşamba altın fiyatları 4

İran'la devam eden ya da planlanan hiçbir müzakere olmadığını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin kontrolü altında olduğunu savundu.

Söz konusu gelişmelerle tırmanan jeopolitik gerilimler ve artan petrol fiyatları altının onsundaki yükselişi sınırlıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 19 Ağustos 2026 Çarşamba altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.703,69
6.704,66
% 0.41
10:15
Ons Altın / TL
208.806,78
208.879,50
% 0.57
10:30
Ons Altın / USD
4.356,44
4.356,99
% 0.52
10:30
Çeyrek Altın
10.725,90
10.962,12
% 0.41
10:15
Yarım Altın
21.384,77
21.924,24
% 0.41
10:15
Ziynet Altın
42.903,62
43.714,39
% 0.41
10:15
Cumhuriyet Altını
44.633,00
45.305,00
% 0.42
17:01
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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