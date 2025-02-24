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Araç muayene istasyonları için yeni gelişme! En yüksek teklif belli oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
24.02.2025 15:25
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Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge şeklinde özelleştirmesine ilişkin ihale, üç ortak girişim grubunun katılımıyla başladı. Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu verdi.

Araç muayene istasyonları için yeni gelişme! En yüksek teklif belli oldu

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemleri 2007 yılında tamamlanmış ve 20 yıl süreli imtiyaz sözleşmeleri 2007 yılında imzalanmıştı. Mevcut sözleşmelerin süresinin 14 Ağustos 2027'de sona erecek olması nedeniyle ihale süreci yeniden başlatıldı.

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Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge şeklinde özelleştirmesine yönelik olarak ihale, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında başladı.

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı ve İhale Komisyon Başkanı Murat İbrahim Çelebi, burada yaptığı açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına imtiyaz hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihale düzenlediklerini bildirdi.

İhale sonucunda elde edilen gelir üzerinden kanunda belirlenen yasal oranlarda elde edilen hasılatın Hazineye aktarılacağını belirten Çelebi, ihalenin ilk tekliflerinin 10 Şubat'ta kapalı zarfla alındığını ifade etti.

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Çelebi, ihalede tekliflerin dolar olarak verileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Son teklifin alınmasını müteakip ihale, teknik olarak sonuçlanacak. İhale komisyonumuzca devir kararı alınması durumunda ihale sonuçları, öncelikle Rekabet Kuruluna iletilecek. Oradan alınacak olumlu görüşü takiben Özelleştirme Yüksek Kuruluna onaya sunulacak. Resmi Gazete'de kararın yayınlanmasını takiben Danıştay görüşü alınacak ve sonrasında da verilen süreyi takiben yatırımcılar yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra sözleşme imzalanacak."

İhalede 1. ve 2. bölge için teklif sahipleri şöyle:

"Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT Ortak Girişim Grubu (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA)"

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EN YÜKSEK TEKLİFİ ONLAR VERDİ

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Girişim Grubu verdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ihale araç muayene istasyonu
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