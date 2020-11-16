'Araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi mümkün hale gelecek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı'na başkanlık etti. Burada konuşan Oktay, Dijital Türkiye Platformu'nun her geçen gün gelişmeye ve zenginleşmeye devam ettiğini bildirdi. Oktay, temmuz ayında yayımlanan 2020 yılı BM e-Devlet gelişmişlik endeksinde Türkiye'nin, Çevrim İçi Hizmet Endeksinde 193 ülke arasında 27'nci sıradan 22'nci sıraya, e-Katılım Endeksinde ise 37'nci sıradan 23'üncü sıraya yükseldiğini belirterek, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayımız bugün 51 milyonu aşmış durumdadır. Portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükselmiştir. Kullanıcı sayısı ve hizmet sayısındaki artış, salgının da etkisiyle, portala giriş sayısına da yansımış; 2020 yılında bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon daha artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır. Yıl sonu itibarıyla bu sayının 2 milyara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

'ARAÇLARIM' UYGULAMASINA YÖNELİK 2'NCİ FAZ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Oktay, taşıtlarla ilgili araç muayene bilgisi, vergi borcu, sigorta durumu, trafik cezası ve HGS geçişleriyle ilgili sorgulamalara aynı sayfadan ulaşma kolaylığı sağlayan 'Araçlarım' ekranının hizmete girerek 56 milyon kez kullanıldığını, 379 bin ödeme işleminin bu ekrandan gerçekleştiğini belirtti. Oktay, "Beğeni toplayan 'Araçlarım' uygulamasına yönelik 2'nci faz çalışmalarını sürdürüyoruz. Tamamlandığında; Tüzel Kişilere Ait Araç Bilgilerinin Gösterimi, Araç Muayene Randevu ve Sorgulama, Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Atama Durum Sorgulama, HGS Bakiye Yükleme ve Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama gibi hizmetler de kapsama alınacaktır. Ayrıca, hâlihazırda sadece nakit olarak ödenebilen araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi de mümkün hale gelecektir. 'Araçlarım' ile başladığımız tek ekran bütünleşik hizmetler, önümüzdeki yıl 'Çalışma Hayatım' ve 'İkametgâhım' hizmetleriyle daha da çeşitlenecektir" diye konuştu.