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Araç muayenesinde yeni dönem! 20 yıllığına özelleştirildi, TÜVTÜRK'ün yerine gelen isim...

Araç muayene istasyonlarında bir dönem sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile araç muayene istasyonlarının yeni işletmecisi belli oldu. 1. bölge ve 2. bölge istasyonları 1 milyar 720 milyon dolar karşılığında 20 yıllığına kiralandı. İşte TÜVTÜR'ün yerine gelen şirket...

Araç muayenesinde yeni dönem! 20 yıllığına özelleştirildi, TÜVTÜRK'ün yerine gelen isim...
Cansu Akalp

Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletmesi için açılan özelleştirme ihalesi sonuçlandı. Araç muayene istasyonlarının özelleştirme süreci sona erdi.

YENİ İŞLETMECİSİ BELLİ OLDU!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 1. bölge ve 2. bölge araç muayene istasyonlarının yeni işletmecisi belli oldu.

EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN ŞİRKET "MOİ"

Yapılan ihaleler sonucunda en yüksek teklifi veren MOİ Ortak Girişim Grubu oldu. Böylece 1. bölge ve 2. bölge araç muayene istasyonlarının imtiyaz hakkı şirkete devredildi.

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20 YILLIĞINA İSTASYONLARI İŞLETECEK!

MOİ Ortak Girişim Grubu, 1 bölge araç muayene istasyonlarının ihalesinde 830 milyon dolar, 2. bölge için ise 890 milyon dolar teklif verdi. Toplamda 1 milyar 720 milyon dolar ödeyecek olan şirket, 20 yıllığına araç muayene istasyonlarını işletecek.

Kararla birlikte söz konusu bölgelerdeki araç muayene istasyonlarının kurulumu, gerekli bakım çalışmaları ve hizmet süreçleri artık MOİ Ortak Girişim Grubu tarafından yürütülecek.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Araç muayene
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