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Araç sahibi olmak için son fırsat! Düşük kredi fırsatı ile araç kredisi...

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2020 14:24 | Son Güncelleme

Günümüz şartlarında kredi kullanmadan araç sahibi olmak zor bir durum haline geldi. Bu nedenle araç sahibi olmak isteyenler alternatif finansman seçenekleri arıyorlar. İşte bu süreçte araç alırken göz önünde bulundurulan en önemli finansman kaynaklarından biri de, bankaların araç kredileridir. Bu yazıda araç sahibi olmanıza yardım edecek ve düşük faizli kredi sunan bankaları bulabilirsiniz.

Araç sahibi olmak için son fırsat! Düşük kredi fırsatı ile araç kredisi...

Kredi çekecek kişiler uygun oranlı ürünler ararlar. Bu nedenle gerek devlet bankaları gerek özel bankalar yapmış oldukları kampanyalarla cazip oranlı taşıt kredileri sağlayarak araç sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunar. Kredi oranları belirlenirken; aracın sıfır ya da ikinci el olması, yerli üretim olup olmaması, aracın yaşı ve kasko bedeli gibi farklı etkenler bankalar açısından oldukça önemlidir.

ARAÇ SAHİBİ OLMANIZI KOLAYLAŞTIRACAK FAİZ ORANLARI

Son dönemlerde devlet bankalarının bu konuda yapmış olduğu kampanyalar mevcuttur.

  • Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan satın alınacak belirli modellerde sıfır araçlar için; 0,49'dan başlayan oranlar ve 60 aya varan vade ile 120.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Söz konusu kampanyada bu oran 0,69'a kadar çıkabilir.

  • Yedi yaşına kadar olan ikinci el araçlarda ise; 0,82 faiz oranı ve yine 60 aya varan vade ile 150.000 TL'ye kadar kredi sağlanıyor.

  • Söz konusu krediler; otomobil, motosiklet ya da ticari araçlar için kullanılabilir. Ayrıca bu krediler için bankalar tarafından 6 ay erteleme imkanı da sunuluyor.

FARKLI BANKALARDAN DA UYGUN ORANLI KREDİ BULMAK MÜMKÜN

Anlaşma dahilinde olmayan diğer sıfır ve ikinci el araçlar için devlet bankaları ve özel bankalarda yine uygun oranlı faizler ile kredi bulmak mümkündür.

  • Devlet bankaları 0,89'dan başlayan oranlar ile taşıt kredileri sunarken özel bankalarda bu oran değişiklik gösterir. Örneğin, Türkiye Finans Bankası 0,84'den başlayan oranlar ile kredi olanağı tanır. 48 aya kadar da vade seçeneği mevcuttur.

  • Uygun faiz oranı tanıyan diğer bankalar ise İş Bankası ve ING Bank'tır. Bu iki banka da sizlere 0,87'den başlayan oranlar ile 60 aya varan vade imkanı tanır.

  • Bu kredilerden, hem sıfır hem de ikinci el araçlar için yararlanmanız mümkündür.

KREDİ KULLANIRKEN BUNLARI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN

Bankalar kredi kullandırırken araç bedelinin tamamı için değil, belli bir oranına kadar kredi olanağı sunar. Bu nedenle kredi kullanmadan önce elinizde bulunan nakit tutarını ve kullanılacak kredi tutarını doğru hesaplamanız gerekir. Bu süreçte ödeyeceğiniz; kredi tahsis ücreti, banka masraf ve komisyonlarını da göz önünde bulundurmalısınız. Bu tutarlar bankalara göre değişiklik gösterirken, bankaların yaptığı kampanya ve ticari anlaşmalar ile daha cazip hale gelebilir. Bu nedenle bankaların kampanyaları takip etmek de önem arz eder.


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