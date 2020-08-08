Araç sahibi olmak için son fırsat! Düşük kredi fırsatı ile araç kredisi...

Kredi çekecek kişiler uygun oranlı ürünler ararlar. Bu nedenle gerek devlet bankaları gerek özel bankalar yapmış oldukları kampanyalarla cazip oranlı taşıt kredileri sağlayarak araç sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunar. Kredi oranları belirlenirken; aracın sıfır ya da ikinci el olması, yerli üretim olup olmaması, aracın yaşı ve kasko bedeli gibi farklı etkenler bankalar açısından oldukça önemlidir.

ARAÇ SAHİBİ OLMANIZI KOLAYLAŞTIRACAK FAİZ ORANLARI

Son dönemlerde devlet bankalarının bu konuda yapmış olduğu kampanyalar mevcuttur.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan satın alınacak belirli modellerde sıfır araçlar için; 0,49'dan başlayan oranlar ve 60 aya varan vade ile 120.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Söz konusu kampanyada bu oran 0,69'a kadar çıkabilir.

Yedi yaşına kadar olan ikinci el araçlarda ise; 0,82 faiz oranı ve yine 60 aya varan vade ile 150.000 TL'ye kadar kredi sağlanıyor.

Söz konusu krediler; otomobil, motosiklet ya da ticari araçlar için kullanılabilir. Ayrıca bu krediler için bankalar tarafından 6 ay erteleme imkanı da sunuluyor.

FARKLI BANKALARDAN DA UYGUN ORANLI KREDİ BULMAK MÜMKÜN

Anlaşma dahilinde olmayan diğer sıfır ve ikinci el araçlar için devlet bankaları ve özel bankalarda yine uygun oranlı faizler ile kredi bulmak mümkündür.