Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı (24 Şubat 2026)

Akaryakıta beklenen zam geldi. ABD ile İran arasındaki gerilimin artması petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. ABD, İran'la görüşmeleri sürdürse de binlerce kilometre öteden uçak gemisi filolarını hareket ettirdi ve Orta Doğu'ya konuşlandırmaya başladı. ABD'nin geniş kapsamlı olmasa da İran'ın nükleer faaliyetlerine ve rejime yönelik saldırı planlarının olduğu da iddia ediliyor.

Petrol fiyatlarının yükselmesi ile akaryakıt fiyatlarına da zam gelmeye başladı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogazın güncel tabelası merak ediliyor.

AKARYAKITA ZAM GELDİ!

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 2,40 TL zam geldi. Böylece motorin fiyatı tarihinde ilk defa 60 TL’yi geçti.

Otogaz için ise herhangi bir zam veya indirim açıklaması bulunmuyor ancak benzin için zam beklentisi oluşmaya başladı.

BİR İLK YAŞANDI

Zammın ardından motorin fiyatı bazı şehirlerde şu şekilde oldu:

Adana'da 62,24 TL, Tunceli'de 63,10 TL, Hakkari'de 63,12 TL, Bingöl ve Bitlis'te 63,10 TL’den satılıyor.

24 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 24 Şubat 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? Ankara, İzmir ve İstanbul’da akaryakıt tabelası…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 57.17 TL

Motorin: 60.30 TL

LPG: 30.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 57.00 TL

Motorin: 60.15 TL

LPG: 29.69 TL

ANKARA

Benzin: 58.10 TL

Motorin: 61.41 TL

LPG: 30.17 TL

İZMİR