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Araç sahipleri dikkat: Alkol kilidi uygulamasının detaylarını Bakan Kacır açıkladı! Otomobillerde zorunlu olacak...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.03.2025 11:29
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Resmi Gazete'de sıfır otomobillere yönelik yeni bir düzenleme yayımlandı. Buna göre, taksi, kamyonet, panelvan ve minibüs gibi ticari araçlarda alkol kilidi zorunlu hale getirildi. Peki bu düzenlemenin detayları neler? Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, alkol kilidi uygulaması hakkında detayları sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Araç sahipleri dikkat: Alkol kilidi uygulamasının detaylarını Bakan Kacır açıkladı! Otomobillerde zorunlu olacak...

Alkollü araç kullanımını engellemek için yeni bir çalışmanın temelleri atılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile taksi, kamyonet, panelvan ve minibüs gibi ticari araçlara alkol kilidi zorunluluğu getirildi. Düzenleme kapsamında satış sonrası alkol kilidi takılabilmesi için araçlarda standart bir arayüz oluşturulmasını da içeriyor.

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Alkol kilidi ile sürücünün nefes kontrolü yapılacak ve sınırın aşılması durumunda aracın çalışılmasına izin verilmeyecek. Alkollü sürücülerin trafikten uzak kalması sağlanarak trafik kazalarının önlenmesi planlanıyor.

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Konu ile ilgili detaylar merak edilirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Kacır, uygulanacak olan düzenlemenin uluslararası uygulamalarının dikkate alınarak yapıldığını ifade etti.

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Ayrıca, Bakan Kacır, alkol kilidi uygulamasının Avrupa Birliği uyum çerçevesinde hazırlandığını da aktardı. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda düzenleme ile ilgili şu detayları aktardı:

  • "Akıllı Hız Destek Sistemi: Sürücülere yol ortamına uygun hızı korumasına yönelik bildirimler sağlar.

Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.

  • Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi: Sürücülerin uyanıklığını değerlendirir ve uyarılarda bulunur.

Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.

  • Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemi: Sürücünün dikkatini değerlendiren uyarılarda bulunur.

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Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında zorunludur.

  • Olay Veri Kaydedicisi: Aracın kritik sistemlerinin kaza hemen öncesi ve sonrası bilgilerini içerir.

Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçlarında zorunludur. Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında ise 07/01/2029’da zorunlu olacaktır.

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  • Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı:

  • Araçlara satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılabilmesini mümkün kılan standart bir arayüz oluşturulmasını içerir.

Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için Binek ve Hafif Hizmet Araçları ile Orta ve Ağır Hizmet Araçlarında bu arayüzün oluşturulması zorunludur"

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Mehmet Fatih Kacır Alkol kilidi
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