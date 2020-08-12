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Araç sahipleri dikkat! Araç muayene süresi uzatıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.08.2020 13:18 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında araç muayene süresinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi.

Araç sahipleri dikkat! Araç muayene süresi uzatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı.

Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak.

Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.

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