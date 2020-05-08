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Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş, motorinin litre fiyatına 13 kuruş zam geldi.

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,80 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,51 liradan 5,66 liraya, İzmir'de 5,68 liradan 5,83 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,36 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,15 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,25 liradan 5,38 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

KAYNAK:AA


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