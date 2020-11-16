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Araç sahipleri dikkat! Benzine 32 kuruş indirim yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2020 09:08 | Son Güncelleme

Benzin fiyatlarında yarından itibaren 32 kuruşluk indirim bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Benzine 32 kuruş indirim yolda

Benzin fiyatlarına 17 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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