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Araç sahipleri dikkat! Canlı yayında duyurdu: Zorunlu olacak

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.11.2024 22:05
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1 Aralık'ta kış lastik uygulaması başlıyor. Katıldığı canlı yayında konuşan Bakan Uraloğlu kış lastiği zorunluluğu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Bir müddet sonra özel araçlara da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Araç sahipleri dikkat! Canlı yayında duyurdu: Zorunlu olacak

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği uygulamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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"ÖZEL ARAÇLARA KIŞ LASTİĞİ TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRECEĞİZ"

Uraloğlu, "68 bin 500 kilometre yol ağı var. Yaklaşık 12 bin araç ekipman ve yaklaşık 13 bin personel var. Tuz ve çözelti teminlerini yapıp hazırlıklı hale geliyor. Yağan karı havada tutma şansı yok. Hele hele tipi varsa, tipide kar mücadelesi yapamazsınız. Bir insan mahsur kalmışsa onu kurtarma operasyonu yaparsınız. Amerika, Almanya, Fransa'da mahsur kalan araç görüntülerini biliyoruz. Eğer tipi varsa açamazsınız. Ticari araçlarda kış lastiği 1 Aralık'tı. Bu karar Kasım'da erken astırdı. Çoğunlukla kış lastiği takılmadığı için, orada belli noktalarda trafiği kesmediğimiz için giden araçların kayıp yolu kapatması sonucu araçların ulaşamaması gibi problem oldu. Artık araçları belli noktalarda depolamaya başladık. Belki bundan sonra şunu yapacağız, 15 Kasım'da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz. Belki bir müddet sonra özel araçlara da kış lastiği takma zorunluluğu getireceğiz. Kendi öz eleştirimizi yapıyoruz. Ne aksamışsa tartışıyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Araç kış lastiği
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