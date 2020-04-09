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Araç sahipleri dikkat! Çifte indirim yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2020 11:06 | Son Güncelleme

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 9, benzinde 13 kuruş indirim bekleniyor.

Araç sahipleri dikkat! Çifte indirim yolda

Uluslararası piyasalardaki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında kendini gösteriyor. Gelen son dakika haberine göre bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 9, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyoR.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt, indirim,

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