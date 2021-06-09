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Araç sahipleri dikkat! Fiyatlar il il değişiyor: Şartları taşıyana indirim var…

09.06.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahiplerinin mutlaka yaptırması gereken trafik sigorta ücretlerinde, 2017’den bu yana 1’den 7’ye kadar basamak ve tavan fiyat uygulanıyor. Trafik sigortalarında tavan fiyat ay ay güncelleniyor. Haziran ayından itibaren il il trafik sigortasındaki tavan fiyatları belli oldu.

Araç sahipleri dikkat! Fiyatlar il il değişiyor: Şartları taşıyana indirim var…

Zorunlu trafik sigortalarında poliçe fiyatları da takip altında. Devlet, sigorta şirketleri tarafından yapılacak zamma sınırlama getirdi. Bir dönem sigorta fiyatlarının aşırı bir şekilde artmasının ardından 12 Nisan 2017’den itibaren tavan fiyat uygulamasına gidildi. Tüm araç sınıflarında hem illere hem de basamaklara göre tavan fiyat uygulaması belirlendi.

KAZA DURUMUNDA NE OLUYOR?

Tavan fiyat aylık bir şekilde devlet tarafından tespit edilen seviyede artıyor. Bu artış 1 Ocak 2021’den itibaren aylık yüzde 1 olarak uygulanıyor. Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor.

İlk defa araç alarak trafiğe çıkanların basamağı 4’ten başlatılıyor. Sürücülerin kazaya karışmaları durumunda birinci basamağa kadar düşüyor. Peş peşe üç sene hiç kazaya karışmayanlar 7’nci basamağa yükseltiliyor. Yedinci basamağa yaklaşınca sigorta ucuzlarken, birinci basamağa yaklaşınca prim fiyatları da artıyor.

EN PAHALI POLİÇE HANGİ İLDE?

İstanbul’da bu ay trafiğe ilk defa çıkacak yani dördüncü basamakta bulunacak bir sürücü için kesilecek poliçenin tavanı, otomobiller için bin 708 Türk lirası olarak uygulanıyor.

İstanbul ile Şanlıurfa ya da Hakkari arasında dördüncü basamaktaki fiyat farkı 176 Türk lirası olarak belirlendi. En ucuz trafik sigortası Tokat, Aydın, Isparta, Sinop, Çanakkale, Tunceli, Hatay, Mardin, Kütahya, Osmaniye, Kars, Muğla, Burdur, Kastamonu, Şanlıurfa, Adıyaman, Hakkari, Ardahan ve Kilis illerinde yer alıyor.

Buradaki sürücülerden 3 sene ve daha çok kazaya karışmamış sürücüler, otomobiller için yedinci basamakta 842 Türk lirası, ilk kez trafiğe çıkan ise bin 532 Türk lirası ödüyor.

YEDİNCİ BASAMAKTA YÜZDE 45 İNDİRİM

Tavan fiyatta, beşinci kademedeki araç sürücüsüne yüzde 15, alıncı basamaktaki sürücüye yüzde 30, yedinci basamaktaki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor.

Bu indirim dördüncü basamağa göre belirleniyor. Poliçenin ilk senesinin hasarla kapatılması durumunda, sigorta bedelinde yüzde 50 artış oluyor. Peş peşe 3. seneyi de hasarlı kapatarak birinci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artıyor.

Onbinlerce araç sahibini ilgilendiriyor! Fiyatlar il il değişiyor- Şartları taşıyana yüzde 50 indirim var

KENTİN RİSKİ ETKİLİ

Fiyatlar kentlere ve o şehirlerdeki kaza riskine göre değişkenlik gösteriyor. İstanbul’da fiyatlar yüzde 6, Ankara, Kocaeli ve Bursa’da yüzde 3 artırımlı olarak uygulanıyor.

Diğer kentlerde yüzde 1-5 arası indirim yapılıyor. Trafik sigortalarında tavan fiyat uygulansa bile rekabetin yoğun olduğu sektörde, daha ucuza fiyat veren şirketler olabiliyor. Buna karşın hiçbir şirket, tavan fiyatın üstünde bir fiyat teklif teklifinde bulunamıyor.

TAKSİLERDE 11 BİN TL’Yİ GEÇİYOR

En pahalı trafik sigortası birinci basamakta olan otobüsler için 26 bin 507 Türk lirası ile İstanbul’da uygulanıyor. Çok kaza yapan taksilerde de en yüksek fiyat İstanbul’da bugün 11 bin 59 Türk lirası.

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