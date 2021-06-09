Araç sahipleri dikkat! Fiyatlar il il değişiyor: Şartları taşıyana indirim var…

Zorunlu trafik sigortalarında poliçe fiyatları da takip altında. Devlet, sigorta şirketleri tarafından yapılacak zamma sınırlama getirdi. Bir dönem sigorta fiyatlarının aşırı bir şekilde artmasının ardından 12 Nisan 2017’den itibaren tavan fiyat uygulamasına gidildi. Tüm araç sınıflarında hem illere hem de basamaklara göre tavan fiyat uygulaması belirlendi.

KAZA DURUMUNDA NE OLUYOR?

Tavan fiyat aylık bir şekilde devlet tarafından tespit edilen seviyede artıyor. Bu artış 1 Ocak 2021’den itibaren aylık yüzde 1 olarak uygulanıyor. Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor.

İlk defa araç alarak trafiğe çıkanların basamağı 4’ten başlatılıyor. Sürücülerin kazaya karışmaları durumunda birinci basamağa kadar düşüyor. Peş peşe üç sene hiç kazaya karışmayanlar 7’nci basamağa yükseltiliyor. Yedinci basamağa yaklaşınca sigorta ucuzlarken, birinci basamağa yaklaşınca prim fiyatları da artıyor.

EN PAHALI POLİÇE HANGİ İLDE?

İstanbul’da bu ay trafiğe ilk defa çıkacak yani dördüncü basamakta bulunacak bir sürücü için kesilecek poliçenin tavanı, otomobiller için bin 708 Türk lirası olarak uygulanıyor.