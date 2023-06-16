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Araç sahipleri dikkat! İBB'den İSPARK otopark ücretleri için yüzde 63'e kadar zam talebi

16.06.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretleri için yüzde 60 ila yüzde 63 arasında değişen oranlarda zam yapılmasını talep etti. Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih gibi bazı ilçelerde araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin, 28 liradan yüzde 60,71 artışla 45 lira olması istendi. Bazı ilçelerde 4 saate kadar olan park ücretinin yüzde 63 artışla 32 liradan 52 liraya çıkarılması talep edilen teklif, incelenmek üzere Tarife Komisyonu'na sevk edildi. İşte detaylar!

Araç sahipleri dikkat! İBB'den İSPARK otopark ücretleri için yüzde 63'e kadar zam talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 ila yüzde 63 arasında değişen oranlarda zam yapılmasını talep etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla İBB Meclisi'ne gönderilen yazıda, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerinde güncelleme yapılarak artışa gidilmesi istendi. İBB Meclisi tarafından alınan zamlı tarife teklifi, incelenmek üzere Tarife Komisyonu'na sevk edildi.

İSPARK zamlı tarife teklifinde, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de, araçlar için 1 saate kadar olan otopark ücretinin, 28 liradan yüzde 60,71 artışla 45 lira olması istendi.

Bu ilçelerde, 2 saate kadar olan ücretin, 36 liradan 58 liraya, 4 saate kadar olan ücretin, 40 liradan 64 liraya, 8 saate kadar olan ücretin, 56 liradan 90 liraya, 12 saate kadar olan ücretin, 74 liradan 119 liraya, 24 saate kadar olan ücretin, 110 liradan 176 liraya yükselmesi talep edildi.

1 TEMMUZ 2023'TEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMASI İSTENDİ

Teklifte, kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde ise 20 lira olan 1 saatlik park ücretinin, yüzde 60 artışla 32 liraya yükselmesi gerektiği belirtildi.

Bu ilçelerde, iki saate kadar olan ücretin, 25 liradan 40 liraya, 4 saate kadar olan ücretin yüzde 63 oranında zam yapılarak 32 liradan 52 liraya, 8 saate kadar olan ücretin, 40 liradan 64 liraya, 12 saate kadar olan ücretin, 62 liradan 100 liraya, 24 saate kadar olan ücretin ise 80 liradan 128 liraya çıkarılması istendi.

İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışlarının da yüzde 63 oranında zamla 8 liradan 13 liraya, 1 gün beklemesinin ise 33 liradan 53 liraya çıkarılması talep edildi.

Söz konusu teklifte, uygulanacak zamlı tarifenin, 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olması istendi.

AA

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otopark İSPARK ibb

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