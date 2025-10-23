FİNANS

Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük zam bekleniyor, tabela yine değişecek (23 Ekim 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları)

Araç sahibi olan herkesi ilgilendiriyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam yapılması bekleniyor. Artan brent petrol fiyatları akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Peki, akaryakıta ne zaman zam geliyor? Motorin, benzin ve otogaz 23 Ekim 2025 tarihinde ne kadar? İşte güncel akaryakıt tabelası...

Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük zam bekleniyor, tabela yine değişecek (23 Ekim 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları)
Cansu Akalp

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine litre başına 2.3 lira zam yapılması bekleniyor.

İstanbul'da motorinin litresinin zam olması halinde 54.65 lira, Ankara'da 55.66 lira, İzmir'de ise 56 liraya yükselmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni yaptırım kararı, küresel enerji piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Rusya’nın en büyük petrol devleri Rosneft ve Lukoil, ABD’nin yaptırım listesine dahil edildi.

Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük zam bekleniyor, tabela yine değişecek (23 Ekim 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları) 1

Kararın ardından bu şirketlerle ticari ilişkisi bulunan ülkelerin de dolaylı olarak etkilenmesi bekleniyor. Gelişme, brent petrol fiyatlarını hızla yükseltirken, yurt içi akaryakıt fiyatlarında da yeni zam beklentilerini beraberinde getirdi.

Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük zam bekleniyor, tabela yine değişecek (23 Ekim 2025 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları) 2

"2 TL DOLAYINDA ZAM VAR"

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi duyurdu. Aydilek, "Çarşı karıştı. ABD, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi. Motorin fiyatları uluslararası piyasalarda hızla arttı. Bayiler düşük fiyattan motorin almak için alarma geçti. Fiyatlar gerilemezse cuma gece yarısı 2 TL dolayında zam var." ifadelerini kullandı.

Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin:

İstanbul (Anadolu): 52.15 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.3 TL/L

İzmir: 53.5 TL/L

Ankara: 53.16 TL/L

Motorin:

İstanbul (Anadolu): 52.25 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.37 TL/L

İzmir: 53.72 TL/L

Ankara: 53.38 TL/L

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
52.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.23
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.68
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.42
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.47
Gazyağı
42.95
Araç benzin motorin
